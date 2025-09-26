Ngoại binh đổ bộ

Hendrio đến với CLB Hà Nội sau khi rời Nam Định. Ảnh: CLB Hà Nội

Sau mùa giải 2024 - 2025, các ngoại binh ghi tới hơn một nửa số bàn thắng (51,3%), V.League bước vào mùa mới với khung “quota” được điều chỉnh: Mỗi đội đăng ký 4 ngoại binh, tối đa 3 người thi đấu cùng lúc; đồng thời có thêm suất cho cầu thủ Việt kiều và một suất nhập tịch. Đây là thay đổi quan trọng, buộc các câu lạc bộ (CLB) phải khai thác chiều sâu, tính đa dạng và khả năng xoay tua của nhóm ngoại binh.

Với mục tiêu bảo vệ ngôi vương V.League và đạt kết quả tốt ở các giải đấu quốc tế, đương kim vô địch Nam Định đưa về hai ngôi sao của đội tuyển quốc gia Nam Phi với chân chạy cánh Percy Tau - cựu cầu thủ Al Ahly (Ai Cập), Brighton (Anh) - và tiền vệ phòng ngự Njabulo Blom (được định giá 950.000 euro). Hàng công của đội bóng thành Nam được bổ sung thêm “cây sào” cao 2m06 Kyle Hudlin từng thi đấu tại giải League Two (Anh). Bộ ba này hứa hẹn sẽ là điểm tựa về sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật, giúp Nam Định có thể linh hoạt chuyển đổi giữa nhiều lối chơi, hướng đến những kết quả tốt tại các giải đấu mà họ tham dự.

Không kém cạnh, Công an TP. Hồ Chí Minh “đại tu” hàng thủ với trung vệ “triệu euro” Matheus Felipe từng thi đấu cho Athletico Paranense tại giải Serie A của Brazil. Cầu thủ 27 tuổi này được xem mảnh ghép phù hợp cho sơ đồ 4-2-3-1/4-3-3 mà huấn luyện viên (HLV) Lê Huỳnh Đức thường xuyên sử dụng. Công an TP. Hồ Chí Minh cũng có sự góp mặt của Endrick dos Santos (tuyển thủ Malaysia) và Samuel Bastien (từng thi đấu tại Bỉ), hứa hẹn sẽ là những nguồn “tiếp đạn” cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, một tân binh khác của đội bóng.

Hà Nội FC sau mùa chuyển giao đầy biến động cũng có cho mình những “ông tây” chất lượng. Đội bóng Thủ đô ký hợp đồng với Hendrio từ Nam Định và Willian Maranhao từ Atletico Goianiense (Serie A - Brazil). Bộ đôi này hứa hẹn xây chắc tuyến giữa của Hà Nội FC sau nhiều mùa giải “vật lộn” với lỗ hổng ở khu trung tuyến. Hàng thủ của đội bóng Thủ đô cũng có sự bổ sung của Adriel da Silva từ SW Bregen (hạng 2 Áo) để gia tăng sự chắc chắn ở hàng thủ.

Một ngoại binh đáng chú ý khác ở V.League 2025 - 2026 là Yevgeniy Serdyuk, cựu tuyển thủ U21 Ukraine được định giá 800.000 euro vừa chuyển đến CLB Hà Tĩnh. Tiền đạo này từng góp mặt tại vòng loại UEFA Conference League mùa giải 2024 - 2025 và ghi được 1 bàn thắng. Đây sẽ là niềm hy vọng vàng trên hàng công của đội bóng núi Hồng trong mục tiêu đạt thành tích cao ở V.League năm nay.

Ở nhóm còn lại, các CLB cũng bổ sung nhiều ngoại binh đáng chú ý. Hải Phòng tái hợp Joel Tagueu và Fred Friday để duy trì lối chơi tấn công trực diện, trong khi SHB Đà Nẵng gây chú ý với David Henen, cựu cầu thủ Everton (Ngoại hạng Anh). Sông Lam Nghệ An làm mới tuyến giữa bằng Carlos Rentería (Colombia) và giữ chân Michael Olaha, còn HAGL đưa về bộ ba Brazil Marciel, Jairo Rodrigues và Gabriel Conceição để tăng chất kỹ thuật.

Sự xuất hiện của dàn ngoại binh chất lượng ở V.League 2025 - 2026 hứa hẹn nâng tầm mặt bằng kỹ thuật và chiến thuật của toàn giải đấu, đồng thời mở ra nhiều phương án chiến lược cho các HLV. Đây không chỉ là cơ hội để các cầu thủ nội học hỏi kinh nghiệm, mà còn là thử thách buộc họ phải nỗ lực cạnh tranh, khẳng định vị trí và phát triển bản thân. Làn sóng “ông Tây triệu euro” hy vọng không chỉ làm V.League sôi động hơn mà còn có thể giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam.