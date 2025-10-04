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Hấp dẫn ngày hội lân Huế

ClockChủ Nhật, 20/09/2026 14:12
HNN.VN - Ngày hội lân Huế 2026 chính thức khai mạc sáng 20/9 tại Nhà thi đấu 100 Phạm Văn Đồng. Sự kiện trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, UBND phường Phú Xuân phối hợp tổ chức.

Theo chân những chú lân nhíThêm điểm nhấn cho mùa thu xứ Huế

 Ngày hội lân Huế 2026 chuyển địa điểm thi đấu từ Nghinh Lương Đình đến Nhà thi đấu 100 Phạm Văn Đồng.

Ngày hội lân Huế năm nay có sự tham gia của các đoàn lân xuất sắc ở nhiều tỉnh, thành, gồm: Thiên Vương (Gia Lai), Dương Uy (Quảng Trị), Phúc Lộc (Đà Nẵng), 153 Vũ Miên (Đà Nẵng), Hoàng Thư (Đà Nẵng), Bạch Hổ (Đà Nẵng), Phước Nguyên Đường (Đà Nẵng), Tâm Nghĩa (Đà Nẵng), cùng các đoàn của thành phố Huế, gồm: Tân Phương Quang, Nam Anh, Đức Hữu, Khải Hùng, Thiên Long, Bạch Hỏa Đường, Phương Quang A, Phương Quang B và Nam Vương.

Tại ngày hội, đông đảo khán giả, du khách được thưởng lãm những màn tranh tài đỉnh cao, kịch tính, thể hiện tinh thần thượng võ, sức mạnh, sự khéo léo qua 2 nội dung Mai hoa thung và Địa bửu của các đoàn tham gia.

Kế hoạch trước đó, Ngày hội lân huế 2026 khai mạc tối 19/9 tại Nghinh Lương Đình. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi nên hoạt động phải hoãn, sáng 20/9 mới có thể tổ chức. Dù buổi sáng trời tiếp tục mưa nhưng đông đảo khán giả vẫn đến theo dõi, cổ vũ, qua đó cho thấy sức hút của ngày hội đối với trẻ em lẫn người lớn.

Cũng trong chương trình, từ 17 giờ ngày 20/9 sẽ diễn ra hoạt động quảng diễn lân - sư - rồng và rước đèn Trung thu đường phố với sự tham gia của học sinh và các đoàn lân trên tuyến đường từ Nghinh Lương đình đến công viên Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, theo đại diện UBND phường Phú Xuân, điều này còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết thực tế nên phải sát giờ mới biết có tổ chức hay không.

"Ngày hội lân Huế vừa mang thêm nhiều niềm vui cho thiếu nhi dịp tết Trung thu, vừa là một sản phẩm du lịch giúp du khách có thêm những trải nghiệm thú vị, ấn tượng khi đến Huế. Rút kinh nghiệm ở lần tổ chức này, sang năm chúng tôi sẽ sớm có thêm phương án nếu thời tiết không ủng hộ", bà Dương Thị Thuy Truyền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho hay.

Một số hình ảnh tại phần thi Mai hoa thung tại Ngày hội lân Huế 2026:

 Trống khai hội.
 Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tặng cờ động viên các đoàn tham dự.
 Mai hoa thung là phần thi đòi hỏi mọi công tác chuẩn bị phải thật sự chu đáo.
 Đoàn lân Phương Quang (TP. Huế) mở màn phần thi Mai hoa thung.
Hệ thống Mai hoa thung gồm các cột sắt cao từ 1,2m - 2,5m. 
Do các cột thung cách xa nhau nên khi bật nhảy đòi hỏi sức mạnh, độ chính xác...
 ... khả năng phối hợp nhịp nhàng và cả lòng dũng cảm.
 Ngoài bật nhảy, nhào lộn, xoay người trên không... là những động tác khó, được chấm điểm cao.
 Biểu cảm sinh động của một "chú" lân.
 Đầu lân nặng khoảng 5 - 7 kg nên người múa đầu phải có sức khỏe, còn người múa đuôi phải linh hoạt để giữ nhịp và nâng đỡ đồng đội.
 "Nam sư vượt Trường Sơn hái linh chi" - bài thi khá phổ biến nhưng đòi hỏi tập luyện công phu.
Đoàn lân Khải Hùng gặp sự cố sau pha bật nhảy sai kỹ thuật, phải rớt khỏi Mai hoa thung 2 lần.
 Tuy nhiên, họ vẫn quyết tâm hoàn thành phần thi của mình và tiếp tục trình diễn những động tác khó.
 Điều này đã nhận được hàng tràng pháo tay cổ vũ từ phía khán giả.

HÀN ĐĂNG - THÀNH NHÂN
 Từ khóa: Ngày hội lân Huếmúa lânlân - sư - rồngthượng võkhéo léo
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