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Thể thao

Sôi nổi Hội thao bóng rổ sinh viên Việt Nam 2026

ClockThứ Sáu, 04/09/2026 14:39
Từ ngày 3 đến 4/9, Hội thao bóng rổ sinh viên Việt Nam 2026 (VBAS 2026) diễn ra tại Trường đại học Phenikaa. Sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào tranh tài ở nội dung bóng rổ 3x3 nam và nữ khu vực Hà Nội.

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Nữ sinh viên Trường đại học VinUni nỗ lực dẫn bóng. (Ảnh: VBA) 

VBAS 2026 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và Công ty cổ phần Bóng rổ Việt Nam phối hợp tổ chức. Chương trình hướng tới mở rộng phong trào bóng rổ trong sinh viên, tạo môi trường rèn luyện thể chất, giao lưu và thi đấu cho sinh viên các trường đại học.

Tại hội thao, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giữ vai trò định hướng, chỉ đạo hệ thống Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố và các trường trực thuộc Trung ương tham gia, phối hợp triển khai các nội dung. Grab Việt Nam đồng hành với vai trò đồng tổ chức, tham gia xây dựng ý tưởng, chủ đề và các giải pháp hỗ trợ công tác tổ chức, trải nghiệm của người tham gia.

Trong khi đó, VBA đảm nhiệm công tác chuyên môn, từ xây dựng nội dung huấn luyện, tổ chức thi đấu đến chuẩn hóa không gian tập luyện và trải nghiệm cho sinh viên. Sự đồng hành của các huấn luyện viên, vận động viên VBA cũng tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận gần hơn với môi trường bóng rổ chuyên nghiệp.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam, Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), các đối tác, nhà tài trợ và đơn vị truyền thông.

Hội thao khu vực Hà Nội quy tụ 24 đội bóng nam, nữ đến từ 15 trường đại học, gồm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học VinUni, Trường đại học Kiểm sát, Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Ngoại thương, Trường đại học Y tế công cộng, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Phenikaa.

Các đội thi đấu theo Luật Bóng rổ FIBA 3x3 hiện hành, ở hai nội dung nam và nữ. Mỗi nội dung có 12 đội, được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các bảng A, B, C, D dành cho nội dung nam; các bảng E, F, G, H dành cho nội dung nữ.

Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Vòng đấu này gồm tứ kết, bán kết và chung kết.

Toàn bộ các trận đấu khu vực Hà Nội dự kiến diễn ra trong hai ngày 3 và 4/9 tại Trường đại học Phenikaa.

VBAS 2026 là hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong sinh viên, đồng thời tạo thêm cơ hội để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ xát và nâng cao kinh nghiệm trong môi trường bóng rổ 3x3.

https://nhandan.vn/soi-noi-hoi-thao-bong-ro-sinh-vien-viet-nam-2026-post986265.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Sôi nổiHội thaobóng rổsinh viênViệt Nam
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