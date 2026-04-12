Cuộc đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền 1 dải” 2026:

Chặng 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng”: Ai là "vua leo núi"?

ClockThứ Hai, 13/04/2026 09:30
HNN.VN - Sáng 13/4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền 1 dải” lần thứ 38 - 2026 bước vào chinh phục chặng đua thứ 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng”, với vạch xuất phát trước Nghinh Lương Đình.

Marchuk Dzianis về Nhất chặng 9 "Phú Xuân - Dã Viên"

Kết thúc chặng 9 “Phú Xuân – Dã Viên” tại TP. Huế sáng 12/4, với tốc độ trung bình lên đến 45,29km/h, tay đua người Belarus Marchuk Dzianis đã bảo vệ thành công áo vàng (VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất), đồng thời thể hiện sức mạnh toàn diện cả về tốc độ lẫn sức bền khi vươn lên chiếm luôn áo xanh (vua nước rút).

Ở chặng 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng”, dù cự ly chỉ khoảng 113km nhưng đây là một trong những chặng đua quan trọng và khốc liệt bậc nhất khi các VĐV phải chinh phục 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân trước khi cán đích tại TP. Đà Nẵng.

Với độ cạnh tranh và gian khổ được dự báo, nhiều khả năng thứ tự trên bảng tổng sắp và các danh hiệu áo vàng, áo xanh sẽ xáo trộn mạnh. Nhưng cùng với đó, đây lại là cơ hội để các tay đua sở trường địa hình đường đèo cải thiện thành tích và chinh phục áo chấm đỏ (vua leo núi).

Marchuk Dzianis về Nhất chặng 9 "Phú Xuân - Dã Viên"

Chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên” trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền 1 dải” lần thứ 38 - 2026 khai mạc sáng 12/4 tại Quảng trường trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đến dự và động viên đoàn đua.

Marchuk Dzianis về Nhất chặng 9 Phú Xuân - Dã Viên
Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026
Nick Kergozou về nhất chặng 8: Đồng Hới - Thành phố Huế

Đến trưa 10/4, các tay đua tham gia chặng 8 trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026: Phường Đồng Hới (Quảng Trị) - Thành phố Huế đã cán đích tại ngã 3 đường Lê Duẩn - cửa Quảng Đức (cách khu vực Phu Văn Lâu khoảng 150m).

Nick Kergozou về nhất chặng 8 Đồng Hới - Thành phố Huế

