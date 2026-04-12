Chặng 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng”: Ai là "vua leo núi"?

Xuất phát chặng 10

Kết thúc chặng 9 “Phú Xuân – Dã Viên” tại TP. Huế sáng 12/4, với tốc độ trung bình lên đến 45,29km/h, tay đua người Belarus Marchuk Dzianis đã bảo vệ thành công áo vàng (VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất), đồng thời thể hiện sức mạnh toàn diện cả về tốc độ lẫn sức bền khi vươn lên chiếm luôn áo xanh (vua nước rút).

Ở chặng 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng”, dù cự ly chỉ khoảng 113km nhưng đây là một trong những chặng đua quan trọng và khốc liệt bậc nhất khi các VĐV phải chinh phục 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân trước khi cán đích tại TP. Đà Nẵng.

Với độ cạnh tranh và gian khổ được dự báo, nhiều khả năng thứ tự trên bảng tổng sắp và các danh hiệu áo vàng, áo xanh sẽ xáo trộn mạnh. Nhưng cùng với đó, đây lại là cơ hội để các tay đua sở trường địa hình đường đèo cải thiện thành tích và chinh phục áo chấm đỏ (vua leo núi).