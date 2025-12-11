  • Huế ngày nay Online
Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

ClockThứ Sáu, 12/12/2025 08:46
Ngày 11/12/2025 - ngày thi đấu chính thức 2 của SEA Games 33 - các VĐV đồng loạt tỏa sáng, mang về những tấm huy chương quý giá; qua đó đưa Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, với 14 HCV, 8 HCB và 27 HCĐ. Đoàn Thể thao Thái Lan tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương với 41 HCV, 24 HCB và 14 HCĐ. Đoàn Indonesia đứng thứ 3 với 13 HCV, 20 HCB và 13 HCĐ.

SEA Games 33: Đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp giành được huy chương

 

Theo baotintuc.vn
