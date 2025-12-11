Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Hành trình “săn vàng” Sea Games 33 của U22 Việt Nam

Những ngày cuối tháng 11, khi bầu không khí bóng đá trong nước đang nóng dần lên, đội tuyển U22 Việt Nam cũng bước vào chặng nước rút cho hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 12. Đằng sau sự kỳ vọng của người hâm mộ là cả một quá trình chuẩn bị miệt mài, lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm của thầy trò Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik.