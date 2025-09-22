Thể thao Huế trước ngưỡng lịch sử

Thanh Nhi (giữa) xuất sắc “gánh team” tại Giải vô địch các đội mạnh bắn cung Quốc gia 2025. Ảnh: Đắc Quang

Danh sách & con số

Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) vừa ban hành quyết định danh sách huấn luyện viên (HLV), VĐV được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù chuẩn bị tham dự SEA Games 33 - 2025 tại Thái Lan.

Danh sách có 580 VĐV, HLV trên toàn quốc được hưởng chế độ này; trong đó, thể thao Huế có 1 HLV và 7 VĐV, gồm: HLV Chu Minh Tuấn (Jujitsu); các VĐV: Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh (vật tự do nữ); Minh Thuận (Karate); Thanh Nhi (bắn cung); Thu Hương, Văn Sửu (Jujitsu).

Từ danh sách này, có thể “ngầm hiểu”, nếu không có bất ngờ, SEA Games 33 cũng là kỳ SEA Games mà thể thao Huế có cơ hội làm nên lịch sử khi có số VĐV tham dự đông nhất từ trước đến nay. Trước đó, chỉ tiêu mà thể thao Huế đưa ra là phấn đấu có 3 - 5 VĐV tham dự SEA Games 33.

Nhưng tại sao nói “ngầm hiểu” và “không có bất ngờ”?

Dù đây chưa phải là danh sách “chốt” những gương mặt tham dự ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, nhưng để lọt vào danh sách hưởng chế độ đặc thù này, hẳn nhiên, HLV, VĐV này phải là những nhân tố xuất sắc nhất trong công tác huấn luyện, thi đấu và đã được chứng minh bằng thành tích cụ thể tại các giải đấu quốc gia, quốc tế thời gian qua.

Và đến sát thời điểm “chốt” danh sách, thông qua tập luyện, thi đấu, nếu thành tích, phong độ… của HLV, VĐV không ổn định, hoặc bất ngờ gặp chấn thương nặng, họ sẽ phải dự SEA Games qua “tivi”, còn ngược lại, sẽ điền tên mình vào danh sách chính thức tham dự SEA Games 33.

Giữ vững phong độ, đẳng cấp

Trong nửa đầu tháng 10 này, thể thao Huế có 2 bộ môn đã và đang tranh tài ở giải đấu cấp độ Quốc gia, là vật và bắn cung. Trong đó, vật Huế tham dự Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do Quốc gia 2025 tại Bắc Ninh từ 5 - 12/10. Còn bắn cung Huế tham dự Giải vô địch các đội mạnh bắn cung Quốc gia 2025 tại Thanh Hóa từ 5 - 11/10.

Ở giải vô địch vật cổ điển, vật tự do Quốc gia, tuy phải đối mặt với nhiều VĐV xuất sắc đến từ những đơn vị có truyền thống, như: Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định… cùng sự cạnh tranh gay gắt, nhưng đến ngày 7/10, tuyển vật Huế vẫn giành được 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, 2 HCV thuộc về Mỹ Trang và Mỹ Linh. Và, số HCV của vật Huế được dự báo còn tăng thêm khi Mỹ Hạnh - đương kim vô địch hạng 62kg “ra trận”.

Còn ở Giải vô địch các đội mạnh bắn cung Quốc gia 2025, cũng đến ngày 7/10, thông tin người viết nhận được, VĐV Thanh Nhi của bắn cung Huế đã xuất sắc “gánh team” khi giành đến 3 HCV, 1 HCB, lần lượt ở các cự ly: 70m, 60m, 50m, 30m nội dung cung một dây và phá kỷ lục Quốc gia ở cự ly 70m.

Với những thành tích xuất sắc trên, cùng việc không bị ảnh hưởng bởi chấn thương, những gương mặt trong danh sách hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù, gồm: Thanh Nhi (bắn cung); Mỹ Trang, Mỹ Linh (vật)… xem như đã chắc suất tham dự SEA Games kỳ này.

Vượt qua áp lực

Thời điểm danh sách HLV, VĐV được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù chuẩn bị tham dự SEA Games 33 - 2025 tại Thái Lan được ban hành, “bên lề” đã xuất hiện “thuyết âm mưu” mà trong đó, có nội dung khiến một vài VĐV, thậm chí cả HLV “không biết đường nào mà lần”.

Lập luận “thuyết âm mưu” đưa ra, nếu VĐV thi đấu hết mình thì rất dễ dẫn đến chấn thương. Chưa kể, việc đối thủ bung hết sức, hoặc chấp nhận làm “chốt thí” và “chơi rắn” hơn mức cần thiết nhằm gây chấn thương, tạo điều kiện cho đồng đội của mình tranh đoạt suất dự SEA Games cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Và một khi dính chấn thương nặng, không thể hồi phục trong thời gian ngắn, đường đến SEA Games của VĐV xem như đã khép lại.

Ở khía cạnh khác, nếu lo ngại chấn thương ảnh hưởng đến suất dự SEA Games nên VĐV “buộc lòng” tham gia thi đấu cầm chừng thì điều này lại khiến thành tích bản thân tại giải đấu sẽ đi xuống, kéo theo đó là những đánh giá từ phía các chuyên gia. Từ đánh giá này, nguy cơ mất suất tham dự SEA Games cũng vẫn hiện hữu với VĐV.

Thực tế lập luận này trước đó cũng phần nào tạo nên áp lực tâm lý đối với một số VĐV, HLV. Tuy nhiên đến hiện tại, những gương mặt xuất sắc của thể thao Huế vẫn đang thể hiện được phong độ, đẳng cấp của mình, cũng như chưa có chấn thương đáng tiếc nào xảy ra. Điều này càng khiến 1 kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi đang ngày càng gần với thể thao Huế.