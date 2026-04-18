Gần 1.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ VI

Đại học Huế khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI

Diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 11/4 đến ngày 19/4, Đại hội TDTT Đại học Huế năm 2026 tổ chức 5 nội dung thi đấu gồm: Điền kinh, chạy việt dã, chạy tập thể, pickleball và kéo co, thu hút gần 1.000 vận động viên của 12 đoàn thuộc các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐH Huế tham gia tranh tài.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế Bùi Văn Lợi, Trưởng ban Tổ chức Đại hội TDTT Đại học Huế lần thứ VI - 2026 cho biết: "Với các nội dung thi đấu được tổ chức phong phú, đại hội năm nay vừa đề cao năng lực cá nhân, vừa phát huy tinh thần phối hợp, đồng đội. Mỗi môn thi đấu đều mang một sắc thái riêng, nhưng tất cả đều cùng hướng tới mục tiêu chung là tạo dựng một phong trào thể thao rộng khắp, thực chất và bền vững trong toàn Đại học Huế".

Tại lễ khai mạc, các cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Huế đã tham gia diễu hành biểu dương lực lượng chào mừng Đại hội TDTT Đại học Huế lần thứ VI và tiến hành thi đấu các nội dung còn lại. Đại hội TDTT là dịp để các đơn vị, các vận động viên trong toàn Đại học Huế giao lưu, học hỏi, nâng cao thành tích góp phần phát triển thể thao tại các đơn vị. Thông qua đại hội nhằm tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao nhất, hợp thành đội tuyển của Đại học Huế tham gia Đại hội TDTT TP. Huế lần thứ X, năm 2026.