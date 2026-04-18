Gần 1.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ VI

ClockChủ Nhật, 19/04/2026 14:46
HNN.VN - Sáng 19/4, Đại học Huế tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ VI - năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có đông đảo vận động viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc Đại học Huế tham dự.
Diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 11/4 đến ngày 19/4, Đại hội TDTT Đại học Huế năm 2026 tổ chức 5 nội dung thi đấu gồm: Điền kinh, chạy việt dã, chạy tập thể, pickleball và kéo co, thu hút gần 1.000 vận động viên của 12 đoàn thuộc các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐH Huế tham gia tranh tài.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế Bùi Văn Lợi, Trưởng ban Tổ chức Đại hội TDTT Đại học Huế lần thứ VI - 2026 cho biết: "Với các nội dung thi đấu được tổ chức phong phú, đại hội năm nay vừa đề cao năng lực cá nhân, vừa phát huy tinh thần phối hợp, đồng đội. Mỗi môn thi đấu đều mang một sắc thái riêng, nhưng tất cả đều cùng hướng tới mục tiêu chung là tạo dựng một phong trào thể thao rộng khắp, thực chất và bền vững trong toàn Đại học Huế".

Tại lễ khai mạc, các cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Huế đã tham gia diễu hành biểu dương lực lượng chào mừng Đại hội TDTT Đại học Huế lần thứ VI và tiến hành thi đấu các nội dung còn lại. Đại hội TDTT là dịp để các đơn vị, các vận động viên trong toàn Đại học Huế giao lưu, học hỏi, nâng cao thành tích góp phần phát triển thể thao tại các đơn vị. Thông qua đại hội nhằm tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao nhất, hợp thành đội tuyển của Đại học Huế tham gia Đại hội TDTT TP. Huế lần thứ X, năm 2026.

Tin, ảnh: Phương Thảo
VnExpress Marathon Huế 2026: “Cú hích” cho thể thao, du lịch

Sau 5 lần tổ chức, VnExpress Marathon Huế cho thấy những đóng góp nhất định trong “bức tranh” phát triển chung của thành phố. Và ở lần thứ 6 (diễn ra từ 17 - 19/4) cũng không ngoại lệ khi hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên “cú hích” trong chiến lược phát triển thể thao, du lịch và kinh tế - xã hội của Huế.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao các phường, xã lần thứ I

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) các phường, xã lần thứ I, năm 2025 - 2026 khai mạc sáng 12/4, quy tụ đông đảo VĐV và đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh và người dân trên địa bàn tham dự.

Chắp cánh những ước mơ vùng cao

Những bộ đồng phục võ thuật tinh tươm còn thơm mùi vải mới, những lá thư tay gửi gắm thông điệp từ huấn luyện viên… là hành trang không thể thiếu được anh Lê Văn Lộc - HLV trưởng Đội tuyển Karate thành phố Huế chuẩn bị trước mỗi chuyến tuyển sinh đến vùng cao A Lưới.

