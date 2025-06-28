“Trọng trách” của Golf

Golf “xanh” - sản phẩm du lịch & thể thao chiến lược của Huế. Ảnh: LAGUNA

Nhiều kỳ vọng

Cuối tháng 10 tới đây, TP. Huế lần đầu tiên diễn ra Hội nghị chủ sân Golf Việt Nam 2025 (VNGOS 2025) được tổ chức tại Laguna Lăng Cô Golf Resort. Hội nghị là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ “Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe - Lễ hội Golf Việt Nam”, thuộc chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Dự kiến chào đón sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các chủ đầu tư, nhà phát triển sân Golf, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội Golf quốc tế uy tín, cùng nhiều chuyên gia đầu ngành và các tập đoàn lớn trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng, cùng sự tham dự của huyền thoại Golf thế giới Greg Norman - Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Có thể nói, VNGOS 2025 chính là cơ hội để Việt Nam nói chung, TP. Huế nói riêng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về định hướng phát triển Golf gắn với hình ảnh quốc gia.

Với tính chất đặc thù của mình, Golf đang “gánh” trên vai khá nhiều “trọng trách” khi vừa là một môn thể thao, vừa đã và đang trở thành chất xúc tác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch chất lượng cao, mở rộng không gian bất động sản nghỉ dưỡng, gia tăng giá trị thương mại - dịch vụ và nâng tầm thương hiệu điểm đến trên trường quốc tế.

Từ những yếu tố này, VNGOS 2025 không chỉ dừng lại ở tính chất một hội nghị, mà còn được kỳ vọng trở thành một diễn đàn quy mô lớn, có chiều sâu và mang tính chiến lược cùng các giải pháp thực tiễn nhằm định hình tương lai của ngành công nghiệp Golf Việt Nam; chung tay kiến tạo một nền tảng phát triển bền vững, gắn kết Golf với du lịch, sức khỏe và nghỉ dưỡng, mở ra những cơ hội mới cho Việt Nam trên bản đồ Golf khu vực, thế giới.

Theo lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch), Hội nghị sẽ tập trung vào các trục chiến lược dài hạn, như: Thúc đẩy du lịch Golf Inbound; định vị Việt Nam là điểm đến Golf hàng đầu châu Á; xây dựng tiêu chuẩn phát triển bền vững thân thiện môi trường; thảo luận lộ trình phát triển 100 sân Golf mới trên toàn quốc; trao đổi về chính sách ưu đãi đầu tư, mô hình hợp tác công - tư (PPP) và thu hút FDI vào ngành; đặt nền móng hình thành Liên minh chủ sân Golf Việt Nam - tiếng nói đại diện cho cộng đồng phát triển Golf chuyên nghiệp.

“Một điểm mới đáng chú ý, Hội nghị sẽ giới thiệu đề án xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và xếp hạng sao cho các sân Golf tại Việt Nam - công cụ cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm của người chơi và tăng sức cạnh tranh của Golf Việt Nam trên trường quốc tế. Thông qua các phiên thảo luận, tọa đàm và chia sẻ kinh nghiệm, Hội nghị hứa hẹn tạo nên không gian đối thoại cởi mở và cầu thị, hướng đến sự chuyên nghiệp hóa toàn diện ngành Golf quốc gia”, vị này cho hay.

Golf “xanh” - sản phẩm chiến lược

Với tham dự của những tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp Golf toàn cầu, như: Hiệp hội chủ sân Golf Tây Ban Nha, Chủ tịch Hiệp hội Golf Hàn Quốc, Liên đoàn công nghiệp Golf châu Á (AGIF), cùng các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Trung Đông…, cùng nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Turfgrass, Sport Turf Solutions, Toro…, VNGOS 2025 diễn ra tại Huế được kỳ vọng mở ra một chương mới cho hành trình phát triển du lịch Golf trên đất Cố đô. Đây cũng là dịp để Huế khẳng định vị thế là điểm đến Golf chiến lược của miền Trung và cả nước, mở ra cơ hội kết nối, quảng bá hình ảnh, tạo dấu ấn mới trên bản đồ Golf khu vực, thế giới.

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch thông tin, Huế hiện có 2 sân Golf đã đi vào hoạt động là Laguna Golf Lăng Cô và Golden Sands Golf Resort. Sắp tới, con số này sẽ tăng thành 5 với 3 dự án sân Golf tại P. Kim Long, xã Nam Đông và P. Phong Phú. Và theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tầm nhìn đến 2050, TP. Huế sẽ phát triển 11 dự án sân Golf với chuỗi điểm đến, hệ sinh thái hiện đại, đạt chuẩn, trong đó, việc bảo vệ, giữ gìn môi sinh, áp dụng nhiều giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững, tạo nên điểm đến hài hòa được đặt lên hàng đầu.

Với thông điệp xuyên suốt “Golf xanh - Du lịch bền vững - Kinh tế địa phương phát triển”, VNGOS 2025 sẽ tạo nên sân chơi kết nối đầu tư, định hướng chính sách và chia sẻ xu thế toàn cầu, lan tỏa hình ảnh Việt Nam như một điểm đến Golf đẳng cấp - nơi hội tụ của thiên nhiên, văn hóa, thể thao và sáng tạo. Và đây sẽ là cú hích để ngành Golf Việt Nam, trong đó có Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp, gắn kết chặt chẽ với các chuỗi giá trị du lịch, bất động sản, hàng không, thương mại - dịch vụ…, góp phần tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.