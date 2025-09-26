  • Huế ngày nay Online
Khai mạc giải bơi các nhóm tuổi thành phố 2025

ClockThứ Bảy, 27/09/2025 10:35
HNN.VN - Giải bơi vô địch các nhóm tuổi TP. Huế năm 2025 khai mạc sáng 27/9 tại bể bơi Trung tâm Thể thao thành phố (số 2 Lê Quý Đôn). Giải do Sở Văn hóa & Thể thao và Thành đoàn phối hợp tổ chức.

Ý nghĩa giải bơi mở rộng cho trẻ emGần 200 vận động viên nhí tranh tài tại Giải bơi “Đường đua xanh”

 Các VĐV thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi khai mạc

Giải năm nay thu hút hơn 300 VĐV của 40 đoàn đến từ các CLB, trường TH, THCS, THPT trên địa bàn thành phố, tham gia tranh tài ở 52 bộ huy chương.

Ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, bên cạnh kiểm tra trình độ, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc để bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung vào đội tuyển của thành phố, giải còn nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bơi, qua đó nâng cao sức khỏe, góp phần bảo vệ bản thân và phòng, chống tai nạn đuối nước.

Theo kế hoạch, giải kết thúc vào ngày 28/9, tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, các nội dung thi đấu sẽ được đẩy nhanh để kết thúc vào chiều nay (27/9). 

HÀN ĐĂNG
