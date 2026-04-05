  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Gần 240 “kình ngư” cả nước tranh tài tại Huế

ClockChủ Nhật, 05/04/2026 12:32
HNN.VN - Giải bơi, lặn vô địch Quốc gia bể 25m năm 2026 khởi tranh sáng 5/4 tại Trung tâm Thể thao thành phố Huế (2 Lê Quý Đôn). Với nhiều gương mặt xuất sắc tham dự, như: Huy Hoàng, Mỹ Tiên, Thúy Hiền, Thanh Bảo, Nguyễn Quốc…, giải hứa hẹn diễn ra gay cấn, kịch tính và nhiều kỷ lục Quốc gia mới được thiết lập.

 Giải quy tụ nhiều "kình ngư" xuất sắc trên cả nước tham dự

Giải năm nay quy tụ gần 240 VĐV nam, nữ của 19 tỉnh thành, ngành trên cả nước, gồm: An Giang, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Quân đội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Đồng Nai và thành phố Huế.   

Tại giải, các VĐV tranh chấp 74 bộ huy chương, trong đó, bơi 45 bộ và lặn 29 bộ. Về phía chủ nhà, TP. Huế tham dự 6 VĐV, gồm: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Thành Danh, Hồ Nguyễn Nhật Khánh và Nguyễn Thị Lài, Võ Minh Nhật, Phạm Thị Thu Doanh, tranh tài các nội dung: 50m bơi ếch, 50m bơi tự do và 50m lặn chân vịt đôi.

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, giải nhằm đánh giá công tác đào tạo của các địa phương, ngành, qua đó có hướng tập trung đầu tư, bồi dưỡng VĐV xuất sắc tham dự các giải khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

Giải sẽ kéo dài đến 10/4.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: bơi lặnHuếvđv bơikình ngưgiải bơi bể 25mbơi lặn vô địch quốc gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top