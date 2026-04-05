Gần 240 “kình ngư” cả nước tranh tài tại Huế

Giải quy tụ nhiều "kình ngư" xuất sắc trên cả nước tham dự

Giải năm nay quy tụ gần 240 VĐV nam, nữ của 19 tỉnh thành, ngành trên cả nước, gồm: An Giang, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Quân đội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Đồng Nai và thành phố Huế.

Tại giải, các VĐV tranh chấp 74 bộ huy chương, trong đó, bơi 45 bộ và lặn 29 bộ. Về phía chủ nhà, TP. Huế tham dự 6 VĐV, gồm: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Thành Danh, Hồ Nguyễn Nhật Khánh và Nguyễn Thị Lài, Võ Minh Nhật, Phạm Thị Thu Doanh, tranh tài các nội dung: 50m bơi ếch, 50m bơi tự do và 50m lặn chân vịt đôi.

Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, giải nhằm đánh giá công tác đào tạo của các địa phương, ngành, qua đó có hướng tập trung đầu tư, bồi dưỡng VĐV xuất sắc tham dự các giải khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

Giải sẽ kéo dài đến 10/4.