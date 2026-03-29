Thể thao Huế & bước tiến dài

Thể thao Huế thời gian qua có bước tiến vượt bậc cả về phong trào lẫn thành tích cao

Linh hoạt trong thể thao phong trào

Năm 2021, COVID-19 khiến nhiều hoạt động chững lại, trong đó có thể thao. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cùng với nhiều lĩnh vực, phong trào thể thao quần chúng ở Huế đã nhanh chóng phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục đóng vai trò hạt nhân, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Và đáng chú ý, Cuộc vận động còn có điểm mới là cách tổ chức linh hoạt, gắn với các sự kiện cộng đồng quy mô lớn.

Điều này giúp không khí thể thao không còn bị giới hạn trong sân bãi mà lan tỏa ra không gian đô thị, khu du lịch, cộng đồng dân cư... Và, hàng ngàn người tham gia Ngày chạy Olympic, hàng chục ngàn lượt người góp mặt tại “Huế Sport Festival”, VnExpress Marathon, Full marathon, Half marathon, các giải đua xe đạp, 3 môn phối hợp, chinh phục Bạch Mã… là những minh chứng.

Cũng trong giai đoạn này, xu hướng xã hội hóa thể thao ngày càng rõ nét. Các giải marathon, festival thể thao, các giải thể thao cộng đồng, các câu lạc bộ thể thao cơ sở phát triển mạnh, tạo nên một hệ sinh thái thể thao đa dạng, kết hợp giữa thể thao hiện đại và truyền thống với mức độ lan tỏa có thể nhận thấy rõ.

Bước nhảy vọt về thành tích

Năm 2021, toàn ngành đạt 120 huy chương, thì đến năm 2025, con số này là 735 huy chương các loại, trong đó có 69 huy chương quốc tế (26 HCV, 21 HCB, 22 HCĐ). Trong giai đoạn này, điểm nhấn là tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, thể thao Huế đạt 39 huy chương, xếp hạng 21/65 - thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự.

Ở đấu trường quốc tế, bên cạnh những tấm HCV, HCB tại giải vô địch thế giới môn đá cầu, giải vô địch và vô địch trẻ châu Á môn Jujitsu, giải vô địch trẻ châu Á môn vật…, thì tại SEA Games 31, 32 và 33, thể thao Huế đóng góp nhiều huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam cùng những cái tên nổi bật ở các môn bắn cung, karate, đá cầu và đặc biệt là vật…

Một trong những điểm sáng mang tính chiến lược chính là công tác đào tạo VĐV. Từ mô hình đào tạo truyền thống, Huế đã từng bước hoàn thiện hệ thống tuyển chọn - huấn luyện - thi đấu theo hướng khoa học và bài bản. Hiện nay, mỗi năm Huế đào tạo hàng trăm VĐV ở nhiều tuyến: Năng khiếu, trẻ và đội tuyển. Riêng năm 2025, có 453 VĐV thuộc 16 môn được đào tạo tập trung.

Đơn cử, tuy CLB Bóng đá Huế đang chơi tại giải hạng Nhì quốc gia, nhưng công tác đào tạo trẻ theo hệ thống 5 tuyến từ U13 đến U21 được tổ chức bài bản, khoa học và chất lượng không hề kém so với nhiều trung tâm đào tạo trẻ trên cả nước. Không chỉ đào tạo VĐV, Huế còn chú trọng nâng cao chất lượng VĐV, trọng tài, cán bộ quản lý thông qua các chương trình tập huấn, hợp tác quốc tế. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho phát triển dài hơi của bóng đá nói riêng, thể thao Cố đô nói chung.

Song song với thi đấu, năng lực đăng cai các giải đấu lớn cũng được nâng tầm. Hàng loạt giải Quốc gia, quốc tế như bơi lặn, xe đạp, bóng đá, marathon… tổ chức thành công đã góp phần quảng bá hình ảnh Huế như một điểm đến thể thao - du lịch chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Tầm nhìn 2030

Ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao chia sẻ, trong giai đoạn tới, mục tiêu của thể thao Huế không dừng lại ở việc duy trì và tăng số huy chương đã đạt được, mà điều quan trọng là xây dựng nên một “hệ sinh thái” thể thao hoàn chỉnh.

Ở đó, thể thao quần chúng tiếp tục lan tỏa cả về chất và lượng, trở thành thói quen sống; thể thao học đường là “vườn ươm” tài năng; thể thao thành tích cao là mũi nhọn; còn hệ thống đào tạo - thiết chế là nền tảng. Xa hơn, thể thao có nhiều đóng góp quan trọng trong chiến lược tiếp tục phát triển Huế khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng theo ông Bùi Thanh Dũng, giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là thời kỳ “tái đầu tư” cùng định hướng tăng cường xã hội hóa; phát triển thể thao cộng đồng gắn với du lịch, chất lượng sống của người dân; đưa thể thao học đường trở thành “vườn ươm” tài năng; xây dựng trung tâm thể thao, cải thiện điều kiện tập luyện cho VĐV; tập trung đầu tư các môn thế mạnh để tạo thêm đột phá ở thể thao thành tích cao…

Ở khía cạnh khác, thời gian qua, thành phố đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ tổ chức các sự kiện thể thao lớn tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Điều này biểu hiện rõ thông qua các thiết chế đô thị, y tế, an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, các cơ sở lưu trú…

“Cũng từ đó, và thông qua thể thao, Huế đã và đang hứa hẹn có những bứt phá trong phát triển kinh tế du lịch khi duy trì và tăng lượng khách tham gia các giải thể thao có mức chi tiêu cao trải dài quanh năm; quảng bá hình ảnh đất và người Cố đô hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn; giúp Huế sôi động và năng động hơn; người dân có thêm công việc, thu nhập và được hưởng nhiều tiện ích, giúp chất lượng cuộc sống ngày càng cao hơn”, ông Bùi Thanh Dũng cho hay.