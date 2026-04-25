Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Đội chủ sân Tự Do đang thiếu hụt lực lượng ở giai đoạn lượt về. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Kết thúc lượt đi, cục diện bảng A cho thấy khoảng cách giữa các đội đang rất mong manh. CLB Trẻ Hà Nội tạm dẫn đầu với 12 điểm, PVF bám sát với 11 điểm, trong khi CLB Bóng đá Huế và CLB Trẻ SHB Đà Nẵng cùng có 9 điểm, lần lượt xếp thứ 3 và 4 do hơn kém thành tích đối đầu.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, CLB Trẻ Phù Đổng, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, CLB Trẻ Công an Hà Nội vẫn sẵn sàng tạo ra những cú “ngáng đường” khó lường khi khoảng cách điểm số với các đội xếp trên không quá lớn.

Cục diện này khiến cuộc đối đầu giữa CLB Bóng đá Huế và Trẻ SHB Đà Nẵng không đơn thuần là cuộc tái đấu, bởi đội thắng sẽ tạo được đà bứt phá trong nhóm cạnh tranh vé vào vòng chung kết, trong khi đội thua có nguy cơ bị kéo vào trong nhóm “trụ hạng thành công”.

Sau lượt đi, CLB Trẻ SHB Đà Nẵng cho thấy sự trưởng thành qua từng trận đấu khi làm nản lòng 2 đội bóng đang đứng nhất, nhì BHX là CLB Trẻ Hà Nội và PVF cùng với tỷ số hòa 0-0. Cũng trong hành trình này, họ còn có màn ngược dòng với tỷ số 2-1 trước Trung tâm HL&TĐTDTT Hà Tĩnh và chiến thắng 2-0 thuyết phục trước CLB Trẻ Công an Hà Nội ở lượt trận cuối cùng.

Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng trẻ sông Hàn nằm ở tốc độ, khả năng chuyển trạng thái nhanh và sự gắn kết trong lối chơi. Họ không ngại pressing tầm cao, sẵn sàng dâng đội hình để gây sức ép, nhất là khi gặp các đối thủ có xu hướng kiểm soát bóng như CLB Bóng đá Huế.

Một pha tranh chấp giữa 2 đội ở lượt đi. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Ở chiều ngược lại, tuy không có nhiều chiến thắng tưng bừng, nhưng CLB Bóng đá Huế vẫn giữ được vị thế của một đội bóng giàu kinh nghiệm và vận hành ổn định, nhất là khu trung tuyến với khả năng phòng ngự, kiểm soát, tổ chức thế trận.

Nhưng nghịch lý nằm ở hàng công khi qua 6 trận đấu mới chỉ mới ghi được 4 bàn thắng do thiếu những pha xâm nhập đủ sâu, đột biến và chưa tận dụng tốt các tình huống cố định.

Trong cuộc đối đầu này, đội chủ sân Tự Do còn gặp nhiều bất lợi khi thiếu vắng 1 tiền đạo do tập trung đội tuyển U19 cùng 2 trụ cột hàng thủ dính chấn thương. Trong bối cảnh không thể bổ sung lực lượng, đây quả là “bài toán” khó với BHL đội bóng Cố đô khi mà ở cuộc đối đấu lần này, khả năng cao là Trẻ SHB Đà Nẵng nhập cuộc với thế trận phòng ngự nhằm tìm kiếm ít nhất 1 điểm trên đất khách.

Và nếu CLB Bóng đá Huế vẫn loay hoay với những pha phối hợp thiếu đột phá, những pha dứt điểm thiếu tính “sát thương”, cơ hội sẽ tiếp tục trôi qua trước mũi giày của các chân sút áo trắng.

Xét ở nhiều góc độ, đây là trận đấu mà cán cân chỉ nghiêng nhẹ về phía thầy trò HLV Lê Chí Nguyện bởi họ đang đối mặt với vấn đề ghi bàn và lực lượng, trong khi CLB Trẻ SHB Đà Nẵng có phong độ tốt và sức trẻ nhưng kinh nghiệm, bản lĩnh ở những thời khắc then chốt cùng độ “lỳ” để chống chịu áp lực từ khán đài vẫn đang là dấu hỏi.

Chính vì vậy, yếu tố quyết định sẽ nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Nếu hàng công tiếp tục vô duyên, CLB Bóng đá Huế hoàn toàn có thể bị trừng phạt bởi những pha phản công tốc độ của đối thủ. Nhưng nếu giải được “bài toán” ghi bàn, 3 điểm ở trận khai màn lượt về sẽ ở lại sân Tự Do.