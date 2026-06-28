Xe tăng Đức nhẹ nhàng vượt ải, “Lốc cam” căng sức đối đầu Morocco

Đức đang có phong độ tốt. Ảnh: Getty Images

Đức rộng cửa đi tiếp

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng, Đức bước vào World Cup 2026 với áp lực phải lấy lại vị thế của một nền bóng đá lớn. Thầy trò HLV Julian Nagelsmann đã phần nào làm người hâm mộ yên tâm với màn thể hiện tương đối ấn tượng. Dù vấp ngã trước Ecuador ở lượt trận cuối vòng bảng, đại diện châu Âu vẫn chễm chệ ở vị trí nhất bảng E, ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần.

Điểm mạnh nhất của Đức trong hành trình đã qua tại World Cup 2026 là khả năng kiểm soát thế trận, lối chơi tấn công đa dạng, luân chuyển bóng nhanh để tận dụng những tình huống tấn công biên. Dù vậy, HLV Nagelsmann vẫn còn những băn khoăn ở vị trí tiền đạo khi ngoại trừ Dennis Undav, những Kai Havertz hay Nick Woltemade đều chưa tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra. Ở vòng bảng, “Cỗ xe tăng” cũng đã đón nhận tổn thất lớn khi trung vệ trụ cột Nico Schlotterbeck dính chấn thương nặng phải nghỉ hết giải, cùng với việc Manuel Neuer, Antonio Rudiger đã xuống phong độ do tuổi tác khiến người hâm mộ Đức không khỏi lo lắng về sự ổn định nơi hàng thủ đội nhà.

Trong khi đó, Paraguay thể hiện phong độ phập phù ở vòng bảng. Đại diện Nam Mỹ thất bại nặng nề trước chủ nhà Mỹ ở trận ra quân, trước khi có chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu thứ hai. Trận hòa không bàn thắng với Úc ở lượt trận cuối giúp Paraguay giành vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên với lối chơi nhạt nhòa, Paraguay nhiều khả năng không làm khó được “Cỗ xe tăng” Đức.

Hàng công của Hà Lan đang chơi bùng nổ. Ảnh: Getty Images

Thử thách lớn cho “Lốc cam”

Hà Lan trải qua vòng bảng với thành tích bất bại, có được 7 điểm, ghi 10 bàn thắng và thủng lưới 4 lần. Trong những trận đấu vừa qua, HLV Ronald Koeman đã định hình được bộ khung đầy chất lượng cho “Lốc cam”, với Van Dijk và Van Hecke tạo thành lá chắn trước khung thành của Bart Verbruggen, bộ ba tiền vệ De Jong - Gravenberch - Reijnders mang đến nguồn năng lượng và sức sáng tạo nơi tuyến giữa. Hàng công của “Lốc cam” đã thể hiện tốt ở vòng bảng với việc Cody Gakpo lấy lại phong độ, kết hợp cùng sự bùng nổ của Brian Brobbey giúp những miếng đánh của đại diện châu Âu thêm sắc sảo. Trên băng ghế dự bị, những Memphis Depay, Justin Kluivert và Crysencio Summerville đều sẵn sàng tạo đột biến với tốc độ và sự lắt léo khi vào sân.

Sau khi tạo địa chấn tại World Cup 2022, Morocco tiếp tục duy trì vị thế ở đấu trường châu lục với chức vô địch AFCON 2026. Những màn thể hiện tại vòng bảng World Cup 2026 cho thấy đại diện châu Phi là tập thể có tổ chức tốt, bản lĩnh và rất khó bị đánh bại ở các trận cầu lớn. Điểm mạnh nhất của Morocco nằm ở hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh với những pha phản công tốc độ từ hai biên. Ở vòng bảng, miếng đánh như vậy của “Những chú sư tử Atlas” đã khiến Brazil choáng váng.

Tập thể trong tay HLV Mohamed Ouahbi có nhiều cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp tại châu Âu như đội trưởng Achraf Hakimi - người được xem là hậu vệ phải số một thế giới hiện tại, cùng những Mazraoui, Brahim Diaz, Bono đều đã để lại dấu ấn. Trong khi đó, Bouaddi và Ismael Saibari được xem là những “phát hiện” tại World Cup lần này. Bouaddi gây ấn tượng với giới chuyên môn bởi khả năng thoát pressing và cầm trịch tuyến giữa, còn Saibari thể hiện phong độ cao khi đã có 3 bàn từ đầu giải.

Cả hai HLV, Koeman của Hà Lan và Ouahbi của Morocco đều đề cao sự an toàn trước khi tung đòn kết liễu đối thủ, do vậy cuộc đối đầu này có thể được quyết định bởi những tình huống cố định, hoặc một khoảnh khắc ngôi sao. Nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, thậm chí bước vào loạt sút luân lưu, kịch bản sẽ càng trở nên khó lường. Trong một cặp đấu cân tài cân sức, yếu tố bản lĩnh và khả năng xử lý ở những tình huống quyết định có thể trở thành chìa khóa để giành tấm vé đi tiếp.

Lịch thi đấu vòng 32 đội World Cup 2026 ngày 30/6 (giờ Việt Nam)