Thể thao Huế: Nhiều cá nhân được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý

Tuyên dương các cá nhân xuất sắc tại SEA Games 33

Tiền thân là Trường Trung cấp Thể dục Thể thao, hiện Trung tâm đang đào tạo 240 VĐV của 13 môn. Trong năm 2025, tại các giải quốc gia, quốc tế, VĐV của Trung tâm đã giành được 747 huy chương các loại, trong đó có 76 huy chương quốc tế (29 HCV, 23 HCB, 24 HCĐ); có 88 VĐV đạt danh hiệu Kiện tướng Quốc gia; 55 VĐV đạt danh hiệu VĐV cấp I.

Trong số những VĐV nói trên, nổi bật là: Nguyễn Thị Hoài Thương (Jujitsu) giành 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch trẻ châu Á, 1 HCV, 1 HCB tại Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh (vật) giành 3 HCV tại Giải vô địch Đông Nam Á, 3 HCV SEA Games 33; VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Văn Đông (đá cầu) giành 2 HCV tại Giải vô địch đá cầu châu Á; VĐV Lê Hà Khánh Linh giành 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch trẻ cờ vua châu Á; VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi đạt 3 HCV tại Giải vô địch bắn cung Quốc gia và lập 1 kỷ lục Quốc gia…

Với những thành tích xuất sắc đã đóng góp cho các đội tuyển Quốc gia, trong năm 2025, HLV Nguyễn Văn Hiền được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, đại diện ngành Văn hóa & Thể thao thành phố tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025; VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; HLV Chu Minh Tuấn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngoài ra, các VĐV: Nguyễn Thị Hoài Thương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ 2); Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Dịp này, Trọng tài Ngô Viết Phú (MMA); HLV Chu Minh Tuấn (Jujitsu) và các VĐV: Lê Minh Thuận (Karate); Nguyễn Thu Hương, Văn Sửu (Jujitsu); Nguyễn Thị Thanh Nhi (bắn cung); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh (vật) đã được tuyên dương sau những thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. Trong đó, đáng chú ý là việc 3 chị em Mỹ Hạnh – Mỹ Trang – Mỹ Linh đã lập nên kỳ tích trong làng thể thao châu lục khi cùng lúc giành HCV nội dung vật tự do tại 1 kỳ SEA Games.