Khai mạc Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần X

ClockChủ Nhật, 23/11/2025 09:46
HNN.VN - Sáng 23/11, tại Nhà thi đấu đa năng Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế), Sở Văn hóa & Thể thao tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) thành phố lần X năm 2025 - 2026.

Khởi tranh giải Karate và Taekwondo Đại hội thể dục thể thao thành phốƯu tiên các môn ASIAD, Olympic tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp

 Giải nhằm tuyển chọn VĐV xuất sắc tham gia ĐH Thể thao toàn quốc lần X năm 2026

Giải có sự tham gia của gần 70 vận động viên (VĐV) nam đến từ 4 đơn vị, địa phương, gồm: Đại học Huế, xã Khe Tre, xã A Lưới 4 và phường Dương Nỗ.

Tại giải, 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, tranh Nhất, Nhì, Ba chung cuộc.

Nằm trong chương trình tổ chức 18 môn thể thao của Đại hội TDTT thành phố, giải nhằm đánh giá chất lượng VĐV, qua đó phát hiện, tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần X – 2026.

Trước đó, Đại hội TDTT thành phố đã thi đấu xong 5 môn: đua ghe, bi sắt, karate, taekwondo và đá cầu.

HÀN ĐĂNG
