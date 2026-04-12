Hơn 200 vận động viên xuất sắc về Huế tranh tài bóng rổ

Tranh tài ở giải vô địch các đội mạnh

Giải quy tụ hơn 200 vận động viên xuất sắc đến từ 26 đội nam, 14 đội nữ của 11 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Nghệ An - Ckids, Quân chủng Phòng không Không quân - PEAR, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang - Muscle và TP. Huế.

Tại giải, các đội tranh tài 2 nội dung vô địch nam, vô địch nữ của 2 giải đấu theo thể thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn 2 đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết.

Nằm trong hệ thống thi đấu Quốc gia, giải nhằm đánh giá công tác đào tạo, phát triển môn bóng rổ của các tỉnh, thành, ngành; chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11 tại TP. Hồ Chí Minh và tham gia các giải khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

“Việc tổ chức giải đấu tại không gian mở, hiện đại như Aeon Mall Huế không chỉ đưa bóng rổ đến gần hơn với công chúng, mà còn thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ”, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Giải kết thúc ngày 16/5.