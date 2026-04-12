Hơn 200 vận động viên xuất sắc về Huế tranh tài bóng rổ

Chủ Nhật, 10/05/2026 20:24
HNN.VN - Giải vô địch bóng rổ 3x3 các đội mạnh và vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U20 Quốc gia năm 2026 khai mạc tối 10/5 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế.

 Tranh tài ở giải vô địch các đội mạnh

Giải quy tụ hơn 200 vận động viên xuất sắc đến từ 26 đội nam, 14 đội nữ của 11 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, TP. Hà Nội, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Nghệ An - Ckids, Quân chủng Phòng không Không quân - PEAR, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang -  Muscle và TP. Huế.

Tại giải, các đội tranh tài 2 nội dung vô địch nam, vô địch nữ của 2 giải đấu theo thể thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn 2 đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết.

Nằm trong hệ thống thi đấu Quốc gia, giải nhằm đánh giá công tác đào tạo, phát triển môn bóng rổ của các tỉnh, thành, ngành; chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11 tại TP. Hồ Chí Minh và tham gia các giải khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

“Việc tổ chức giải đấu tại không gian mở, hiện đại như Aeon Mall Huế không chỉ đưa bóng rổ đến gần hơn với công chúng, mà còn thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ”, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Giải kết thúc ngày 16/5.

HÀN ĐĂNG
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao các phường, xã lần thứ I

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) các phường, xã lần thứ I, năm 2025 - 2026 khai mạc sáng 12/4, quy tụ đông đảo VĐV và đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh và người dân trên địa bàn tham dự.

Cơ sở vật chất và chính sách đãi ngộ vận động viên

Năm 2025, thể thao thành tích cao của thành phố Huế đoạt 728 huy chương, tiếp tục giữ vị trí ổn định trong nhóm địa phương mạnh. Tuy vậy, phía sau những tấm huy chương vẫn là câu chuyện kéo dài nhiều năm về địa điểm tập luyện, nơi lưu trú của vận động viên và chính sách giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Độc lạ ở SEA games

Hai năm đã trôi qua và một kỳ SEA Games mới cũng đã tới và diễn ra thành công nhưng giới hâm mộ thể thao Huế và cả nước không vơi nỗi buồn khi cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi tràn đầy hy vọng và đồng đội không thể thi tài ở SEA games 32 được tổ chức trên đất Campuchia. Lý do về sự vắng mặt là do chủ nhà Campuchia quyết định loại bỏ nhiều môn Olympic, như: bắn súng, bắn cung, đấu kiếm... để nhường chỗ cho các môn thể thao truyền thống của họ.

