Rượt đuổi tỷ số

CLB Bóng đá Huế (áo trắng) vừa có chiến thắng tưng bừng trước Hà Tĩnh. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau loạt trận ngày 17/5, bảng A chứng kiến thế “tam mã” khá kịch tính. CLB Trẻ Hà Nội đang dẫn đầu với 17 điểm sau 9 trận bất bại tính từ đầu mùa. Ngay phía sau là CLB Bóng đá Huế với 15 điểm, trong khi PVF đứng thứ 3 với 13 điểm - những khoảng cách khá mong manh, có thể bị san bằng bất cứ lúc nào.

Trở lại cuộc đối đầu trên sân Thanh Trì, sau loạt trận lượt đi và 2 trận lượt về, bên cạnh những chiến thắng “hủy diệt” trước CLB Trẻ Phù Đổng (4-1), Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh (5-0), sức mạnh của CLB Trẻ Hà Nội còn ở khả năng xoay chuyển thế trận. Minh chứng là màn ngược dòng 2-1 trước PVF, gỡ hòa 1-1 trước chính CLB Bóng đá Huế trong thế bị dẫn trước và thiếu người ngay trên sân Tự Do.

Bên phần sân đối diện, tuy khởi đầu chưa như kỳ vọng, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Chí Nguyện, càng lúc, CLB Bóng đá Huế càng tỏ rõ hình ảnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm, kỷ luật, thực dụng và khả năng bùng nổ ở giai đoạn nước rút.

Sau màn “chạy đà” nhận về không ít “gạch đá” nhưng bù lại, CLB Bóng đá Huế đã xây được cho mình một nền móng vững chắc dựa trên khả năng kiểm soát thế trận, phòng ngự từ xa và nhất là giải được “bài toán” ghi bàn khi có nhiều hơn những phương án khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.

Bước vào lượt về, dù đối mặt với những thiếu hụt nhân sự, nhưng CLB Bóng đá Huế đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên và phấn khích bằng 2 chiến thắng tưng bừng 3-0 trước SHB Đà Nẵng và 4-1 trước Hà Tĩnh.

Tất nhiên, đây chưa phải là những đối thủ nặng ký, nhưng những chiến thắng giòn giã này đã giúp quân đoàn áo trắng “kéo” người hâm mộ lại gần hơn, đồng thời khôi phục lại sự tự tin, bản lĩnh của một đội bóng từng nhiều năm chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp.

Các cầu thủ CLB Bóng đá Huế ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Hà Tĩnh. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Cuộc chạm trán với CLB Trẻ Hà Nội trên sân Thanh Trì là chuyến làm khách đầu tiên của thầy trò HLV Lê Chí Nguyện ở giai đoạn lượt về, để tiếp đó sẽ nối dài hành trình thêm 3 lần di chuyển đến sân các đối thủ khác trước khi giành vé vào chung kết.

Với nhiều đội bóng, việc làm khách trước đội đầu bảng là điều cực kỳ bất lợi khi phải cùng lúc chống đỡ áp lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nên tâm lý sẽ là “tử thủ” và nếu kiếm được 1 điểm đã là thành công.

Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng sẽ không xảy ra với đoàn quân của HLV Lê Chí Nguyện khi mà mục tiêu của họ không phải là trụ hạng, và việc “giải quyết” đối thủ nặng ký nhất bảng A sẽ giúp họ đánh chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời tiếp đà hưng phấn, củng cố thêm niềm tin chiến thắng cho hành trình còn lại của mùa giải.

Ở chiều ngược lại, với vị thế đầu bảng, lại được đá trên sân nhà nên chắc chắn CLB Trẻ Hà Nội sẽ triển khai thế trận tấn công nhằm thể hiện sức mạnh cũng như để cống hiến cho khán giả nhà một trận cầu mãn nhãn.

Cuộc tái đấu sắp tới, vì thế hứa hẹn sẽ là màn “va đập” giữa 2 triết lý bóng đá. CLB Bóng đá Huế nhiều khả năng sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công nhằm ru ngủ rồi bất ngờ pressing cường độ cao để khai thác sai lầm của đối phương.

Trong khi đó, vị thế đầu bảng và chủ nhà “buộc” CLB Trẻ Hà Nội phải liên tục dâng cao, tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm chiến thắng, tạo khoảng cách an toàn với đội đeo bám.

Khi bóng lăn, điều này sẽ đem đến áp lực không nhỏ cho CLB Bóng đá Huế, nhưng cũng chính là cơ hội để các chân sút Cố đô giăng ra cái bẫy phản công dựa trên bản lĩnh, kinh nghiệm của một đội bóng “già rơ”.

CLB Trẻ Hà Nội đang có lợi thế về sân bãi, sức trẻ và phong độ, trong khi CLB Bóng đá Huế đang chứng tỏ kinh nghiệm, sự lì lợm và bản lĩnh trong giai đoạn nước rút. Thế trận vì vậy nhiều khả năng là một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính, hấp dẫn. Và chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào có độ “quái” nhiều hơn. Hãy chờ xem.