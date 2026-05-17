Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026: CLB Trẻ Hà Nội - CLB Bóng đá Huế

Rượt đuổi tỷ số

ClockThứ Sáu, 22/05/2026 12:59
HNN.VN - Tại bảng A, tâm điểm của vòng đấu ngày 22/5 chính là cuộc chạm trán giữa CLB Trẻ Hà Nội và CLB Bóng đá Huế. Nhiều khả năng, đây là 1 trận cầu hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số khá kịch tính.

Câu lạc bộ Bóng đá Huế áp sát ngôi đầu bảng A

CLB Bóng đá Huế (áo trắng) vừa có chiến thắng tưng bừng trước Hà Tĩnh. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau loạt trận ngày 17/5, bảng A chứng kiến thế “tam mã” khá kịch tính. CLB Trẻ Hà Nội đang dẫn đầu với 17 điểm sau 9 trận bất bại tính từ đầu mùa. Ngay phía sau là CLB Bóng đá Huế với 15 điểm, trong khi PVF đứng thứ 3 với 13 điểm - những khoảng cách khá mong manh, có thể bị san bằng bất cứ lúc nào.

Trở lại cuộc đối đầu trên sân Thanh Trì, sau loạt trận lượt đi và 2 trận lượt về, bên cạnh những chiến thắng “hủy diệt” trước CLB Trẻ Phù Đổng (4-1), Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh (5-0), sức mạnh của CLB Trẻ Hà Nội còn ở khả năng xoay chuyển thế trận. Minh chứng là màn ngược dòng 2-1 trước PVF, gỡ hòa 1-1 trước chính CLB Bóng đá Huế trong thế bị dẫn trước và thiếu người ngay trên sân Tự Do.

Bên phần sân đối diện, tuy khởi đầu chưa như kỳ vọng, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Chí Nguyện, càng lúc, CLB Bóng đá Huế càng tỏ rõ hình ảnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm, kỷ luật, thực dụng và khả năng bùng nổ ở giai đoạn nước rút.

Sau màn “chạy đà” nhận về không ít “gạch đá” nhưng bù lại, CLB Bóng đá Huế đã xây được cho mình một nền móng vững chắc dựa trên khả năng kiểm soát thế trận, phòng ngự từ xa và nhất là giải được “bài toán” ghi bàn khi có nhiều hơn những phương án khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.

Bước vào lượt về, dù đối mặt với những thiếu hụt nhân sự, nhưng CLB Bóng đá Huế đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên và phấn khích bằng 2 chiến thắng tưng bừng 3-0 trước SHB Đà Nẵng và 4-1 trước Hà Tĩnh.

Tất nhiên, đây chưa phải là những đối thủ nặng ký, nhưng những chiến thắng giòn giã này đã giúp quân đoàn áo trắng “kéo” người hâm mộ lại gần hơn, đồng thời khôi phục lại sự tự tin, bản lĩnh của một đội bóng từng nhiều năm chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp.

 Các cầu thủ CLB Bóng đá Huế ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Hà Tĩnh. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Cuộc chạm trán với CLB Trẻ Hà Nội trên sân Thanh Trì là chuyến làm khách đầu tiên của thầy trò HLV Lê Chí Nguyện ở giai đoạn lượt về, để tiếp đó sẽ nối dài hành trình thêm 3 lần di chuyển đến sân các đối thủ khác trước khi giành vé vào chung kết.

Với nhiều đội bóng, việc làm khách trước đội đầu bảng là điều cực kỳ bất lợi khi phải cùng lúc chống đỡ áp lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nên tâm lý sẽ là “tử thủ” và nếu kiếm được 1 điểm đã là thành công.

Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng sẽ không xảy ra với đoàn quân của HLV Lê Chí Nguyện khi mà mục tiêu của họ không phải là trụ hạng, và việc “giải quyết” đối thủ nặng ký nhất bảng A sẽ giúp họ đánh chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời tiếp đà hưng phấn, củng cố thêm niềm tin chiến thắng cho hành trình còn lại của mùa giải.

Ở chiều ngược lại, với vị thế đầu bảng, lại được đá trên sân nhà nên chắc chắn CLB Trẻ Hà Nội sẽ triển khai thế trận tấn công nhằm thể hiện sức mạnh cũng như để cống hiến cho khán giả nhà một trận cầu mãn nhãn.

Cuộc tái đấu sắp tới, vì thế hứa hẹn sẽ là màn “va đập” giữa 2 triết lý bóng đá. CLB Bóng đá Huế nhiều khả năng sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công nhằm ru ngủ rồi bất ngờ pressing cường độ cao để khai thác sai lầm của đối phương.

Trong khi đó, vị thế đầu bảng và chủ nhà “buộc” CLB Trẻ Hà Nội phải liên tục dâng cao, tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm chiến thắng, tạo khoảng cách an toàn với đội đeo bám.

Khi bóng lăn, điều này sẽ đem đến áp lực không nhỏ cho CLB Bóng đá Huế, nhưng cũng chính là cơ hội để các chân sút Cố đô giăng ra cái bẫy phản công dựa trên bản lĩnh, kinh nghiệm của một đội bóng “già rơ”.

CLB Trẻ Hà Nội đang có lợi thế về sân bãi, sức trẻ và phong độ, trong khi CLB Bóng đá Huế đang chứng tỏ kinh nghiệm, sự lì lợm và bản lĩnh trong giai đoạn nước rút. Thế trận vì vậy nhiều khả năng là một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính, hấp dẫn. Và chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào có độ “quái” nhiều hơn. Hãy chờ xem. 

HÀN ĐĂNG
Lượt về Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026:
Câu lạc bộ Bóng đá Huế áp sát ngôi đầu bảng A

Cơn mưa bất chợt sát giờ thi đấu vẫn không thể ngăn cản người hâm mộ đến sân Tự Do chứng kiến trận tái đấu giữa Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Huế - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (HL&TĐ TDTT) Hà Tĩnh vào chiều 17/5. Và, những tình cảm của người hâm mộ giành cho đội bóng Cố đô được đền đáp một cách xứng đáng.

Nợ phải đòi

Cuộc tái đấu của CLB Bóng đá Huế trước Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu Thể dục thể thao (HL&TĐ TDTT) Hà Tĩnh trên sân Tự Do vào chiều 17/5 không chỉ để “đòi nợ” mà còn là cơ hội để thầy trò HLV Lê Chí Nguyện rút ngắn khoảng cách so với đội đầu bảng CLB Trẻ Hà Nội.

CLB Bóng đá Huế khởi đầu lượt về bằng chiến thắng “3 sao”

Chiến thắng tưng bừng trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng trên sân Tự Do chiều 6/5 đã tạo đà thuận lợi cho hành trình tranh suất vào chung kết của CLB Bóng đá Huế, đồng thời xốc lại niềm tin nơi người hâm mộ Cố đô.

Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Chiến thắng 1-0 trên sân Tam Kỳ ở trận khai màn lượt đi mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho CLB Bóng đá Huế trước cuộc tái đấu với CLB Trẻ SHB Đà Nẵng vào chiều 6/5 trên sân Tự Do. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng với đội bóng áo trắng ở chuyến đón tiếp lần này.

Kết thúc lượt đi, CLB Bóng đá Huế “bật” khỏi top 3

Cuộc đối đầu giữa CLB Bóng đá Huế - PVF trong khuôn khổ vòng cuối lượt đi Giải hạng Nhì Quốc gia 2026 chiều 25/4 trên sân Tự Do diễn ra khá kịch tính. Đáng tiếc, dù có bàn dẫn trước nhưng đội bóng Cố đô không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

