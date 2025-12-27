



Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo bứt phá để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đồng thời đây là năm đầu tiên thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với vai trò thành phố trực thuộc Trung ương. Với nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội năm 2025 đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



GRDP thành phố tăng khá (8,5 – 9%); các ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp – xây dựng đều khởi sắc; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 15.000 tỷ đồng, vượt 17,3% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 40.000 tỷ đồng; Trong đó, vốn đầu tư công có tỷ lệ giải ngân thuộc nhóm cao của toàn quốc, tập trung vào các dự án trọng điểm, góp phần tạo nguồn lực, sức bật mới cho phát triển đô thị những năm tiếp theo.



Ngày 30/6, thành phố Huế tổ chức công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND và MTTQ ở các cấp. Sự kiện mang ý nghĩa lịch sử trong tiến trình kiện toàn bộ máy, tinh gọn tổ chức hành chính nhằm phát triển bền vững và hiệu quả hơn.



Từ 133 xã phường, thành phố Huế còn 40 đơn vị hành chính, gồm 21 phường và 19 xã. Sau 6 tháng vận hành, mô hình chính quyền 2 cấp phát huy được hiệu quả, nhất là đảm bảo thông suốt trong giải quyết thủ tục hành chính, được người dân và doanh nghiệp đồng thuận, ủng hộ cao.

Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/10, Đại hội lần thứ XVII đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố Huế trên chặng đường phát triển mới - chặng đường của đổi mới tư duy, nâng tầm khát vọng và phát huy mạnh mẽ nội lực để đưa thành phố Huế phát triển theo hướng "Xanh - Thông minh - Giàu bản sắc", xứng đáng với vị thế của một thành phố anh hùng, thành phố di sản, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau Đại hội, bộ máy lãnh đạo thành phố Huế tiếp tục được kiện toàn theo chủ trương của Bộ Chính trị sắp xếp Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nhiệm kỳ 2025 - 2030 không phải người địa phương.



Đây cũng là năm, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức thành công, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Huế trong giai đoạn mới.

Sáng 26/3, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố Huế (4/1930 - 4/2025).



Sau 50 năm giải phóng, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức trở thành thành phố thứ 6 trực thuộc Trung ương. Vươn lên từ đổ nát sau chiến tranh, thành phố Huế ngày càng khẳng định vị thế của trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; y tế chuyên sâu; khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng và đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng nâng cao về chất lượng.

Cầu vượt cửa biển Thuận An sắp hoàn thành, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương thông xe kỹ thuật; các dự án nâng cấp cao tốc lên 4 làn xe: Cam Lộ - La Sơn khởi công vào cuối năm 2025; La Sơn - Hòa Liên đang triển khai và đẩy nhanh tiến độ; và theo kế hoạch trong tương lai gần, thêm một cây cầu dài hơn 2,3km vượt phá Tam Giang sẽ được xây dựng.



TP.Huế cũng đã đồng loạt khởi công 4 dự án hạ tầng tái định cư và nghĩa trang phục vụ siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong những ngà cuối năm, thành phố Huế cũng đã triển khai khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm như: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; Khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn; động thổ, khởi công Công trình Nhà ở xã hội. Đây là các công trình nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Những dự án hạ tầng hàng nghìn tỷ đồng không chỉ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước mắt mà còn là nền tảng phát triển, kết nối đô thị Huế với các quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia trong tầm nhìn dài hạn.



Đặc biệt, Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất & Chế tạo động cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế cũng đã được Kim Long Motor Huế khánh thành, đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được sản xuất tên địa bàn thành phố Huế.



Trong năm 2025, công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. TP.Huế đã cấp mới 44 dự án đầu tư và điều chỉnh vốn đầu tư cho 23 dự án với vốn đăng ký đạt 32.000 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ; Thành ủy, UBND thành phố đã khẩn trương rà soát, phê duyệt triển khai chương trình năm 2025 với 1.170 căn nhà: gồm 503 căn cho người có công, 325 căn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 342 căn cho hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn khác. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, và các nguồn lực xã hôi; đến ngày 12/8/2025, TP. Huế đã hoàn thành 100% kế hoạch, sớm hơn 2 tháng so với mục tiêu chung cả nước.



Không chỉ là những con số, chương trình còn lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bỏ lại phía sau”; và tinh thần ấy vẫn đang tiếp tục được lan tỏa, phát huy qua chiến dịch Quang Trung – thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà cho tất cả người dân bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh thành miền Trung.

Thành phố Huế xếp thứ 2 toàn quốc về Chỉ số Chuyển đổi số năm 2024 (DTI). Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 xếp thứ 6, tăng 2 bậc so với năm 2023; Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) xếp thứ 7, tăng 10 bậc.



Với tinh thần quyết tâm, nỗ lực, trong năm 2025, 100% (17/17) cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.



Những kết quả trên là nhờ việc triển khai hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chương trình chuyển đổi số quốc gia trên toàn địa bàn. Thành phố ưu tiên tích hợp, nâng cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thông, thanh toán số trên nền tảng Hue-S; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, IoT, blockchain vào quản lý, giám sát và điều hành đô thị, hướng tới một chính quyền số hiệu quả, minh bạch, thân thiện; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong năm 2025, Thành phố Huế được xếp hạng thứ 5 toàn quốc về Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và nằm trong Top 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Năm 2025, Huế ghi dấu ấn nổi bật khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế – Kinh đô xưa, Vận hội mới”. Chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn diễn ra xuyên suốt năm đã tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Huế, thu hút hơn 5,8 triệu lượt khách, trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.



Với hơn 160 sự kiện cấp quốc gia và địa phương, các lễ hội bốn mùa như Xuân Cố đô, Kinh thành tỏa sáng, Huế vào Thu, Mùa đông xứ Huế tiếp tục lan tỏa giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế. Đặc biệt, tuần lễ “100 Flavors – Michelin-Starred Chefs” với sự tham gia của 13 đầu bếp Michelin hàng đầu thế giới. Đây cũng là năm ẩm thực Huế vào top ngon nhất thế giới.





Huế cũng khẳng định vị thế điểm đến quốc tế khi tổ chức thành công Miss Cosmo 2025 với gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự; đồng thời đăng cai nhiều hội nghị hợp tác khu vực và quốc tế quan trọng.



Đáng chú ý, tại Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2025), gian trưng bày Huế được vinh danh “Không gian trưng bày tiêu biểu”, UBND thành phố Huế vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định uy tín, hình ảnh và đóng góp nổi bật của Huế trên tầm quốc gia.

Năm 2025, ngành Giáo dục thành phố Huế đạt kết quả với nhiều thành tích toàn diện vượt bậc: có 85/108 học sinh dự thi đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (đạt 78,7%); 04 Huy chương Olympic khu vực và quốc tế trong đó 02 Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Vật lí và Sinh học; 01 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng Olympic Vật lí Châu Á Thái Bình Dương; Cầu truyền hình chung kết Olympia lần thứ 8 về Huế (học sinh tham gia đạt giải Ba).

Thành phố Huế có thêm hai di tích lịch sử được xếp hạng di tích quốc gia. Trạm phẫu thuật tiền phương" là nơi gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 33 liệt sỹ trong trận đánh ngày 12/3/1975. Lăng mộ của Đặng Văn Hòa được xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Lăng mộ của Đặng Văn Hòa nhằm ghi nhận những công lao, đóng góp của ông. Cả hai di tích này đều nằm trên địa bàn phường Phong Thái, TP. Huế.



Thành phố Huế vừa có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận là Tri thức dân gian về Bún bò Huế và Lễ hội mừng lúa mới (Cơ Tu), nâng tổng số di sản quốc gia của Huế lên 8, khẳng định giá trị văn hóa ẩm thực và lễ hội, hướng tới trở thành Thành phố Sáng tạo UNESCO lĩnh vực ẩm thực.

Trên lĩnh vực thể thao, đóng góp 01 HLV và 07 VĐV cho Đoàn Thể thao Việt Nam. VĐV Karate Lê Minh Thuận (TP Huế) vinh dự được chọn là người phất "Lá cờ Chiến thắng" tại Lễ xuất quân, trở thành biểu tượng tự hào cho tinh thần thể thao của thành phố Huế. Đặc biệt, 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh (Quảng Điền, TP Huế) cùng giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games có 3 chị em ruột cùng đứng trên bục cao nhất ở cùng một kỳ đại hội.

Cùng với các tỉnh miền Trung, thành phố Huế cũng liên tiếp hứng chịu các đợt lũ đặc biệt lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Nhiều kỷ lục về lượng mưa và mực nước lũ đã được ghi nhận, trong đó trạm Bạch Mã đứng thứ 2 thế giới về lượng mưa trong 24 giờ, đạt gần 1.800mm; mực nước trên các sông liên tục vượt các mốc lịch sử chỉ trong thời gian ngắn.



Trước tình hình thiên tai diễn biến cực đoan, thành phố Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống lũ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức theo dõi sát diễn biến thời tiết, vận hành linh hoạt các công trình thủy lợi, hồ chứa, kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.



Cùng với đó, công tác ứng cứu, cứu trợ, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng được triển khai khẩn trương, hiệu quả; lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân sớm ổn định đời sống sau lũ.

Nhờ sự chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, công tác phòng, chống và ứng phó thiên tai của thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nền tảng quan trọng cho phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội sau thiên tai.



Lũ lịch sử đặt ra những vấn đề mới đặt ra cho phát triển bền vững đô thị, đây thời điểm cần có những cách tiếp cận mới, phù hợp với thực tế mới của biến đổi khí hậu./.