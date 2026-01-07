  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 09/01/2026 16:36

Phát triển thể thao trường học, hướng tới giáo dục toàn diện

HNN.VN - Chiều 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ Giáo dục thể chất năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Bóng chuyền học đường & chuyện chuyên nghiệp“Luồng gió mới” trong giảng dạy thể chất

 Phong trào thể thao lan tỏa trong trường học 

Năm 2025, công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục được ngành giáo dục quan tâm triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc và xây dựng môi trường học đường lành mạnh cho học sinh.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc chương trình giáo dục thể chất theo quy định; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng tạo hứng thú, không gây áp lực cho học sinh. Các hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, câu lạc bộ thể thao được duy trì nền nếp, từng bước lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong học sinh.

Song song với giáo dục thể chất chính khóa, hoạt động thể thao học đường được tổ chức đa dạng, gắn với các giải thi đấu truyền thống. Trong năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các giải bóng đá, bơi lội, điền kinh học sinh phổ thông, thu hút đông đảo học sinh tham gia, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh.

Thành phố Huế đã đăng cai tổ chức thành công Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 với 5 môn thi đấu, quy tụ gần 3.000 học sinh đến từ 53 tỉnh, thành phố. Đoàn vận động viên học sinh thành phố Huế tham gia giải với 116 vận động viên, giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương đồng và đoạt giải Ba toàn đoàn môn điền kinh.

Bước sang năm học 2025-2026, ngành GD&ĐT TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh phát triển thể thao trường học. Theo kế hoạch, Giải Thể thao truyền thống học sinh phổ thông cấp thành phố dự kiến tổ chức 3 môn gồm: bóng đá nam THPT, điền kinh và bơi cho các cấp tiểu học, THCS và THPT. Thời gian tổ chức cấp cơ sở từ ngày 15/1 đến 28/2; cấp thành phố từ ngày 10/3 đến 30/4. Đồng thời, tham gia Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 với 3 môn: bóng bàn, cầu lông và điền kinh.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Phát triểnthể thaotrường học
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thường trực Thành ủy kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm:
Mở lối phát triển Cồn Hến, hoàn thiện trục kết nối đô thị Huế

Chiều 5/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, gồm vị trí xây dựng dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu; dự án đường Nguyễn Hoàng và tuyến đường Vành đai 3.

Mở lối phát triển Cồn Hến, hoàn thiện trục kết nối đô thị Huế
Phát triển sản phẩm du lịch cho ẩm thực Huế

Nhiều lần được vào nhóm dẫn đầu những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn của thế giới, ẩm thực Huế đã được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín. Nhưng làm thế nào để những danh xưng ấy chuyển hóa thành sản phẩm du lịch sống động, đủ sức níu chân du khách thì vẫn còn là vấn đề Huế cần phải quan tâm nhiều hơn nữa.

Phát triển sản phẩm du lịch cho ẩm thực Huế
KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỘI CHÍNH ĐẢNG (5/1/1966 - 5/1/2026)
Giữ vững kỷ cương, liêm chính, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026), ông Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Huế đã dành một cuộc phỏng vấn cho phóng viên Huế ngày nay về chặng đường xây dựng và phát triển của ngành.

Giữ vững kỷ cương, liêm chính, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top