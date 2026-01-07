Phát triển thể thao trường học, hướng tới giáo dục toàn diện

Phong trào thể thao lan tỏa trong trường học

Năm 2025, công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục được ngành giáo dục quan tâm triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc và xây dựng môi trường học đường lành mạnh cho học sinh.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc chương trình giáo dục thể chất theo quy định; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng tạo hứng thú, không gây áp lực cho học sinh. Các hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, câu lạc bộ thể thao được duy trì nền nếp, từng bước lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong học sinh.

Song song với giáo dục thể chất chính khóa, hoạt động thể thao học đường được tổ chức đa dạng, gắn với các giải thi đấu truyền thống. Trong năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các giải bóng đá, bơi lội, điền kinh học sinh phổ thông, thu hút đông đảo học sinh tham gia, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh.

Thành phố Huế đã đăng cai tổ chức thành công Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 với 5 môn thi đấu, quy tụ gần 3.000 học sinh đến từ 53 tỉnh, thành phố. Đoàn vận động viên học sinh thành phố Huế tham gia giải với 116 vận động viên, giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương đồng và đoạt giải Ba toàn đoàn môn điền kinh.

Bước sang năm học 2025-2026, ngành GD&ĐT TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh phát triển thể thao trường học. Theo kế hoạch, Giải Thể thao truyền thống học sinh phổ thông cấp thành phố dự kiến tổ chức 3 môn gồm: bóng đá nam THPT, điền kinh và bơi cho các cấp tiểu học, THCS và THPT. Thời gian tổ chức cấp cơ sở từ ngày 15/1 đến 28/2; cấp thành phố từ ngày 10/3 đến 30/4. Đồng thời, tham gia Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 với 3 môn: bóng bàn, cầu lông và điền kinh.