Đặt niềm tin vào sức trẻ

ClockChủ Nhật, 10/05/2026 05:49
HNN - Quyết định sử dụng lực lượng U21 làm nòng cốt tại ASIAD 2026 có thể đặt nền móng cho chu kỳ phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Thủ môn Cao Văn Bình (áo xanh) từng tỏa sáng tại giải U23 châu Á. Ảnh: VFF 

Tháng 4 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã quyết định không sử dụng cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 2026. Đồng thời, lực lượng chính của U23 Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á cũng sẽ là lứa cầu thủ sinh từ năm 2005 - 2007 (U21), có sự tăng cường một vài cầu thủ vừa giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026.

Đây được xem là bước đi mang tính “đầu tư”, bởi ASIAD không phải giải đấu trọng tâm duy nhất của bóng đá nước nhà trong năm 2026, khi các cấp độ đội tuyển còn chia sức cho nhiều mặt trận như AFF Cup, FIFA ASEAN Cup và chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Việc không sử dụng cầu thủ quá tuổi và trao cơ hội cho lứa U21 cho thấy ban huấn luyện đang ưu tiên tích lũy kinh nghiệm hơn là chạy theo thành tích ngắn hạn.

Thực tế, lứa U21 Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều tiềm năng ở các câu lạc bộ (CLB). Những cái tên như Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình), Đinh Quang Kiệt (CLB Hoàng Anh Gia Lai) hay Lê Đình Long Vũ (CLB Sông Lam Nghệ An) đang được thi đấu thường xuyên và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong môi trường V.League. Đây là thế hệ trưởng thành trong hệ thống đào tạo bài bản, được tiếp cận với nhiều hệ thống chiến thuật đa dạng.

Với việc sử dụng đội hình trẻ trung, U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 được kỳ vọng mang đến nền tảng thể lực dồi dào, khả năng di chuyển linh hoạt và tinh thần thi đấu máu lửa. Cùng với việc bước vào giải với tâm thế học hỏi, sự vô tư của tuổi trẻ đôi khi lại giúp các cầu thủ chơi bóng với tâm lý thoải mái hơn, chủ động cầm bóng, đột phá và không bị áp lực thành tích đè nặng. Bên cạnh đó, việc trong đội hình vẫn có những cái tên có “thâm niên” ở những giải trẻ sẽ giúp đội hình U23 Việt Nam tại Á vận hội sắp tới bớt đi phần nào sự non nớt.

Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm cũng là điều mà các đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam sẽ khai thác. Đây là điều mà HLV Đinh Hồng Vinh cũng đã chia sẻ sau khi U23 Việt Nam xếp chót bảng đấu tại giải giao hữu CFA Team China 2026 vừa qua. Cần biết, ASIAD là sân chơi mà nhiều đội bóng châu Á mang đến lực lượng gần như mạnh nhất trong độ tuổi U23, thậm chí có thêm các cầu thủ quá tuổi hòng cạnh tranh huy chương. So với họ, một đội hình với nòng cốt U21 chắc chắn sẽ gặp bất lợi về thể hình, va chạm và khả năng xử lý tình huống ở những thời điểm then chốt. Ngoài ra, sự thiếu ổn định cũng là vấn đề. Các cầu thủ trẻ thường có phong độ thất thường, dễ bị cuốn theo nhịp độ trận đấu và mắc sai lầm cá nhân. Trong những trận cầu căng thẳng, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể phải trả giá bằng bàn thua.

Dù vậy, VFF và HLV Kim Sang-sik kỳ vọng những trận đấu tại ASIAD 2026 sẽ là bài học thực chiến quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, cải thiện tư duy chiến thuật và làm quen dần với áp lực. Đồng thời, quyết định tin dùng lứa cầu thủ trẻ cũng nhằm xây dựng bộ khung ổn định cho đội U23 Việt Nam trong tương lai, hướng đến giải đấu U23 châu Á 2028 và xa hơn là sân chơi Olympic.

ASIAD 2026 vì thế không chỉ là một giải đấu, mà còn là phép thử cho một lứa cầu thủ đầy tiềm năng. Và nếu nhìn xa hơn những kết quả tức thời, việc đặt niềm tin vào sức trẻ có thể chính là bước khởi đầu cho những thành công lớn hơn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Đăng Trình
Sức trẻ lan tỏa những việc làm thiết thực

Tháng Thanh niên năm 2026 tại TP. Huế ghi dấu bằng hàng trăm công trình, phần việc cụ thể và thiết thực. Từ chăm lo an sinh xã hội đến thúc đẩy chuyển đổi số, tuổi trẻ thành phố Huế đang phát huy tinh thần xung kích, góp sức xây dựng quê hương.

Khơi dậy sức trẻ, tạo động lực mới cho thành phố phát triển

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài có những chia sẻ về định hướng, cách làm mới trong Tháng Thanh niên của tổ chức đoàn nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Niềm tin về một nhiệm kỳ mới

Cùng với gần 76,5 triệu cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri của thành phố Huế vừa hân hoan trải qua “Ngày hội non sông” 15/3/2026 với thành quả hết sức mỹ mãn: 99,99% cử tri tham gia bỏ phiếu, bầu chọn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Song, vượt trên con số về tỷ lệ cử tri đi bầu, đó là niềm vui, sự phấn khởi tỏa lan khắp mọi miền, là niềm tin, niềm hy vọng của mọi tầng lớp nhân dân gửi gắm vào một bộ máy nhà nước tinh gọn, đủ năng lực và sức mạnh đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân

Nghị quyết Đại hội XIV khơi dậy niềm tin sâu sắc, gửi gắm nhiều kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào một nhiệm kỳ phát triển đột phá, thực chất và bền vững, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm, doanh nghiệp được xác định là động lực quan trọng, còn thể chế là đòn bẩy then chốt để khơi thông mọi nguồn lực.

Gửi niềm tin, trao trách nhiệm

Báo Huế ngày nay xin gửi đến quý bạn đọc những chia sẻ, mong mỏi của cử tri đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

