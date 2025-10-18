Đào tạo cầu thủ trẻ

Hoàng Đức (bìa trái) từng cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup năm 2017. Ảnh: Getty

Hiện nay, nhiều câu lạc bộ (CLB) thi đấu ở V.League và giải hạng Nhất quốc gia đều đầu tư mạnh cho hệ thống đào tạo trẻ. Có thể kể đến những trung tâm tiêu biểu như PVF, Hà Nội FC, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hay Sông Lam Nghệ An (SLNA). Các giải đấu trẻ từ U9 đến U21 được tổ chức thường xuyên, tăng cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ.

Trong xu thế nhập tịch chung của bóng đá khu vực, các CLB tại Việt Nam “mở cửa” chào đón những cầu thủ gốc Việt đang sinh sống, thi đấu ở nước ngoài muốn về nước cống hiến, nhưng đồng thời cũng cân đối nguồn lực để tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ trong nước có thời gian thi đấu, phát triển. Ở V.League mùa giải 2025 - 2026 chứng kiến nhiều tài năng trẻ được kỳ vọng tỏa sáng: Đinh Quang Kiệt (2007) đá chính ở vị trí trung vệ cho HAGL, Nguyễn Thái Sơn là “lá phổi” tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa, Khuất Văn Khang với sự đa năng trở thành “con bài tẩy” của huấn luyện viên Veliar Popov tại Thể Công Viettel… Những cầu thủ trẻ được trao cơ hội sớm, được cọ xát với dàn ngoại binh chất lượng và học hỏi các cầu thủ nội giàu kinh nghiệm sẽ nhanh chóng tiến bộ về tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Qua đó, hình thành lớp kế cận có chiều sâu cho bóng đá Việt Nam.

So với Indonesia và Malaysia - hai quốc gia đang đẩy mạnh chính sách nhập tịch để nhanh chóng nâng cao thành tích của các đội tuyển quốc gia, Việt Nam kiên trì hướng đi “chậm mà chắc”. Dù đội tuyển quốc gia từng thất bại 0 - 4 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6 vừa qua, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vẫn khẳng định sẽ kiên trì phát triển bằng nội lực, kết hợp bổ sung theo cách phù hợp, không ồ ạt để duy trì bản sắc của đội tuyển.

Niềm tin của ông Trần Quốc Tuấn được đền đáp khi đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia vào tháng 7. Đến tháng 8, đội U23 tiếp tục toàn thắng 3 trận để lần thứ 6 liên tiếp tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2026. Những kết quả tích cực trên cùng với những màn thể hiện tốt của lứa U16 (đứng thứ 3 tại giải giao hữu CFA Team China 2025, giành chiến thắng trước U16 Ả Rập Saudi) mang đến niềm tin cho người hâm mộ và khẳng định việc chú trọng đào tạo trẻ là một chiến lược đúng đắn để phát triển bóng đá Việt Nam.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ban hành Đề án phát triển bóng đá đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó xác định đào tạo trẻ là nền tảng trung tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế hệ cầu thủ có thể đưa bóng đá nước nhà vươn ra tầm châu lục và thế giới. Đề án cũng nhấn mạnh tính liên thông giữa các tầng qua chuỗi giải đấu trẻ bắt buộc, cùng hệ thống giám sát kỹ thuật do VFF đảm nhiệm. Các CLB chuyên nghiệp cũng bắt buộc duy trì đầy đủ hệ thống đào tạo từ U11 đến U21 vào năm 2026.

Đáng chú ý, trong giai đoạn tới, hệ thống thi đấu trẻ sẽ được cải tiến toàn diện, đảm bảo mỗi cầu thủ trẻ được thi đấu tối thiểu 20 - 30 trận/năm. Nếu mục tiêu này được thực hiện hiệu quả, cầu thủ trẻ sẽ có thêm môi trường để cọ xát, phát triển năng lực, qua đó giúp giới chuyên môn đánh giá, sàng lọc chính xác nhằm bổ sung lực lượng cho các đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để bóng đá Việt Nam tạo ra những bứt phá mới trên bản đồ châu lục và thế giới.