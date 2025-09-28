Hành trình của Dũng “Sịa”

Hoàng Quang Dũng trong màu áo U19 Việt Nam

Từ Sịa lên Huế

Hoàng Quang Dũng sinh năm 2005, trong một gia đình buôn bán nhỏ ở chợ Sịa. Nhà em ở ngay chợ Sịa, trong nhà chỉ có duy nhất em mê bóng đá. Từ nhỏ, những ngày trời nắng ráo, cứ tan buổi học ở trường là em theo trái bóng trên các sân ở Sịa. Niềm vui lớn nhất của em là mỗi khi nhà trường tổ chức giải bóng đá, bởi khi đó em được thể hiện khả năng của mình. Rồi nghe tin Đoàn Bóng đá Huế tổ chức cuộc thi tuyển chọn cầu thủ, em đã tự mình đi xe đạp điện từ Sịa lên Huế để tham gia ứng tuyển. Không hiểu sao lúc đó em đã tự tin là mình sẽ trúng tuyển...

Mùa hè năm 2016, cậu bé Hoàng Quang Dũng trúng tuyển vào lứa cầu thủ năng khiếu U11 của bóng đá Huế. Đây là lứa cầu thủ đến từ nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kon Tum. Hoàng Quang Dũng đến từ vùng quê Sịa nên các huấn luyện viên và đồng đội đặt luôn cho cái tên Dũng “Sịa”...

Hai năm đầu lên tập luyện cùng các bạn U11 của bóng đá Huế, Hoàng Quang Dũng không ở lại tập trung như các bạn đường xa mà em đã chịu khó chạy xe đạp điện từ Sịa lên Huế để tham gia 3 buổi tập mỗi tuần. Nhớ lại hành trình những ngày đầu tiên đến với đá bóng, Dũng kể: “Mỗi lần đi tập luyện như vậy em phải đi trên đoạn đường gần 40 cây số từ Sịa lên Huế và ngược lại. Nhưng hồi đó, em chẳng thấy mệt chi cả mà cứ mong chờ đến ngày đi tập để được đến sân cỏ. Có lẽ niềm đam mê với trái bóng và sân cỏ đã tiếp thêm cho em cả về sức khỏe cũng như tinh thần”.

Một kỷ niệm đẹp

“Giải bóng đá U19 Đông Nam Á mãi là kỷ niệm đẹp của em, bởi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm mà ghi liền 3 bàn thắng ở 3 trận đấu quốc tế là một điều kỳ diệu... Trong 3 bàn thắng này thì bàn thắng em nhớ nhất vẫn là cú sút xa từ 30m ghi vào lưới đội U19 Myanmar. Đây cũng là bàn thắng quốc tế đầu tiên của em”, Dũng chia sẻ.

Bàn thắng đó được Dũng thực hiện thành công sau khi vào sân khoảng 5 phút từ băng ghế dự bị. Lúc đó, đội U19 Việt Nam đang bị Myanmar dẫn 1 - 0 và lối chơi cũng đang khá bế tắc. Bàn thắng của Hoàng Quang Dũng đã mang về trận hòa cho U19 Việt Nam. Ở 2 trận đấu sau đó gặp Australia và Lào, Hoàng Quang Dũng tiếp tục chứng tỏ cái duyên bất ngờ của mình bằng những cú sút uy lực với 2 bàn thắng chia đều cho mỗi trận.

Khi được hỏi động lực hay bí quyết gì để một tiền vệ trung tâm như Dũng lại ghi bàn như một tiền đạo ở một giải đấu quốc tế mà lần đầu tiên được tham gia? Dũng đã cho biết rất thật: “Chẳng có bí quyết chi cả. Đây là lần đầu tiên em được ra nước ngoài thi đấu và được thi đấu trên một sân cỏ quá đẹp. Khi còn tập luyện hay thi đấu ở một số giải trong nước, em cũng từng sút xa nhưng không thành công. Có lẽ chính chất lượng mặt sân cỏ quá đẹp ở Indonesia đã giúp cho em thực hiện những cú sút chất lượng thành bàn thắng”.

“Nghề cầu thủ”

Điều đáng tiếc nhất cho Hoàng Quang Dũng là chấn thương ngay trong trận đấu cuối cùng gặp U19 Lào ở Giải U19 Đông Nam Á. Chấn thương khiến Dũng không thể tập trung cùng đội U20 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U20 châu Á trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào tháng 9/2024. Cũng từ sau chấn thương này, Hoàng Quang Dũng phải bỏ lỡ giai đoạn lượt đi của CLB Bóng đá Huế tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024 - 2025, phải đến các trận lượt về Dũng mới thi đấu trở lại.

Tính đến nay, Hoàng Quang Dũng đã chơi cho CLB Bóng đá Huế 2 mùa bóng và đóng góp 1 bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành trong trận thua PVF- CAND 1 - 2 trên sân khách mùa bóng 2023 - 2024. Khi được đặt câu hỏi vì sao thi đấu cho CLB Bóng đá Huế, lại không thấy Dũng “Sịa” thực hiện những cú sút xa sở trường của mình? Hoàng Quang Dũng đã cho biết lý do: “Chấn thương cơ đùi sau Giải U19 Đông Nam Á năm ngoái đã ảnh hưởng đến lực sút của em rất nhiều. Cho đến thời điểm này, dù đã bình phục, em vẫn chưa thể tự tin để sút mạnh và chính xác như khi chưa chấn thương. Hy vọng thời gian tới, em sẽ tập luyện để lấy lại được phong độ và tiếp tục thực hiện những cú sút xa sở trường của mình...”.

Cũng như những thành viên của CLB Bóng đá Huế, Hoàng Quang Dũng tỏ ra rất buồn khi CLB Bóng đá Huế phải xuống chơi ở giải hạng Nhì sau mùa giải vừa qua. “Thất bại này ai cũng có trách nhiệm. Nhưng điều quan trọng là phải biết đứng lên từ chỗ mình bị ngã. Em đã chọn cho mình nghề cầu thủ và cũng đã tự lập được với nghề nên thắng thua là chuyện bình thường. Ở tuổi 20, sự nghiệp còn dài ở phía trước, nên dù đá ở hạng nào em cũng hết mình vì bóng đá là tình yêu của em”, Dũng cho biết.