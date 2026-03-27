Giải vô địch đá cầu xuất sắc Quốc gia lần đầu tổ chức tại Huế

ClockThứ Bảy, 18/04/2026 09:37
HNN.VN - Giải vô địch đá cầu xuất sắc Quốc gia 2026 khai mạc sáng 18/4 tại Nhà thi đấu Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi thành phố. Giải đấu lần đầu được bộ môn đá cầu Việt Nam tổ chức, thành phố Huế là đơn vị đầu tiên đăng cai.

 Các đoàn VĐV chào cờ tại lễ khai mạc

Quy tụ gần 170 vận động viên (VĐV) xuất sắc đến từ 10 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Lào Cai, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ và TP. Huế, tại giải, VĐV tranh tài 12 nội dung: đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ; đôi nam – nữ; đội tuyển nam, đội tuyển nữ; đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ; đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ và đồng đội đôi nam – nữ.

Về phía đơn vị chủ nhà, TP. Huế góp mặt 27 VĐV, tranh tài 8/12 nội dung (không thi đấu đơn nam, đơn nữ, đội tuyển 4 nam và đội tuyển 4 nữ) cùng chỉ tiêu lọt vào chung kết 2/8 nội dung tham dự.

Lý giải về chỉ tiêu tương đối thấp, ông Nguyễn Văn Hiền – Huấn luyện viên trưởng bộ môn đá cầu thành phố chia sẻ, do vừa trở về từ Giải vô địch các câu lạc bộ Quốc gia ở TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3 (giành 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng, đứng Nhì toàn đoàn) nên các VĐV chủ lực chưa đủ thời gian phục hồi, dẫn đến khó đạt phong độ cao nhất.

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, giải đấu là dịp để giới thiệu về một "Cố đô xanh", một thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời cũng nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao nói chung, môn đá cầu nói riêng tại các tỉnh, thành, trong đó có Huế để có hướng tập trung đầu tư, bồi dưỡng các VĐV đội tuyển quốc gia tham dự các giải khu vực, Quốc tế.

Dự kiến, giải kết thúc ngày 23/4.

HÀN ĐĂNG
