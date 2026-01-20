Thất bại không phải dấu chấm hết

U23 Việt Nam có khởi đầu không tệ trước U23 Trung Quốc trong hiệp 1. Ảnh: AFC

Trước khi bước vào trận bán kết, U23 Việt Nam đã đi một chặng đường thăng hoa khi toàn thắng vòng bảng trước Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia, sau đó vượt qua U23 UAE ở tứ kết. Và ở đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik với lối đá pressing chủ động, tổ chức phòng ngự kỷ luật và khả năng giải quyết trận đấu đã tạo nên diện mạo khác biệt so với thế hệ Thường Châu 2018.

Chính vì vậy, khi đối đầu U23 Trung Quốc - đội bóng thiên về phòng ngự thì người hâm mộ có quyền kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Và trong hơn 1/2 hiệp 1, đội bóng áo đỏ vẫn kiểm soát được nhịp độ, tiếp cận khung thành đối phương bằng các tình huống cố định và sút xa.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 30, khi trung vệ Hiểu Minh - trụ cột ở hàng phòng ngự - dính chấn thương và buộc phải rời sân. Đó không đơn thuần là thay đổi nhân sự, mà là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự vốn đang vận hành ổn định đã rơi rụng.

Và trước một đối thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như U23 Trung Quốc, bất kỳ khoảng trống nào cũng phải trả giá. Bàn thua từ tình huống phạt góc phút 48 phản ánh rõ sự chệch choạc trong khâu kèm người và bọc lót - điều hiếm khi xuất hiện ở U23 Việt Nam trước đó tại giải. Nhưng, đó cũng là tất yếu.

Thiếu Hiểu Minh là một tổn thất lớn của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Đến phút 53, mành lưới của Trung Kiên rung lên lần thứ 2 sau pha xoay người, dứt điểm đầy quyết đoán của số 7 Xiang Yuwang. Chấn thương của Hiểu Minh để lại khoảng trống quá lớn nơi trung tâm hàng thủ U23 Việt Nam. Phút 73, U23 Trung Quốc có bàn thắng thứ 3, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Còn trước đó ít giây, U23 mất người do Lý Đức bị thẻ đỏ.

Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ áo đỏ vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng dù gặp bất lợi lớn về quân số và thế trận. Dẫu vậy, những pha cứu thua liên tiếp của thủ môn Trung Kiên ở cuối trận cũng không thể giúp U23 Việt Nam tránh được bàn thua thứ 3 ở những giây cuối cùng.

Công bằng mà nói, U23 Trung Quốc đã chơi một trận bán kết vượt xa hình ảnh quen thuộc của họ. Không còn co cụm phòng ngự, đại diện Đông Á chủ động pressing, va chạm quyết liệt và tận dụng tối đa những thời khắc then chốt. Sự xuất sắc của thủ môn Li Hao - người giữ sạch lưới suốt 5 trận đã qua càng góp phần quan trọng cho lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả ấy.

So với thế hệ Thường Châu 2018 - nơi gắn liền với những khoảnh khắc bùng nổ đầy cảm xúc - U23 Việt Nam hiện tại cho thấy đây là đội hình có chiều sâu, lối chơi chủ động, khả năng pressing cường độ cao, là một tập thể ổn định, kỷ luật và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu lục. Việc toàn bộ lực lượng đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước càng khẳng định hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thất bại trước U23 Trung Quốc vì thế không phải “dấu chấm hết”, mà có thể xem là “dấu chấm xuống dòng”, để từ đó U23 Việt Nam, bóng đá trẻ Việt Nam bước sang vị thế mới trong hình hài là một đội bóng lớn của châu lục. Và đó chính là điều quan trọng nhất mà U23 Việt Nam để lại sau 90 phút nhiều ám ảnh trước U23 Trung Quốc.