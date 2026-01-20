  • Huế ngày nay Online
Thể thao
Bán kết 2 VCK U23 châu Á 2026:

Thất bại không phải dấu chấm hết

ClockThứ Tư, 21/01/2026 06:28
HNN.VN - Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 là một kết quả khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi hụt hẫng. Nhưng thất bại không phải là dấu chấm hết, bởi phía sau 90 phút “gãy nhịp” tại Jeddah là cả một hành trình đầy cảm xúc và là nơi U23 Việt Nam bộc lộ rõ sự trưởng thành để bước sang một giai đoạn mới.

U23 Việt Nam & niềm tin chiến thắng

 U23 Việt Nam có khởi đầu không tệ trước U23 Trung Quốc trong hiệp 1. Ảnh: AFC

Trước khi bước vào trận bán kết, U23 Việt Nam đã đi một chặng đường thăng hoa khi toàn thắng vòng bảng trước Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia, sau đó vượt qua U23 UAE ở tứ kết. Và ở đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik với lối đá pressing chủ động, tổ chức phòng ngự kỷ luật và khả năng giải quyết trận đấu đã tạo nên diện mạo khác biệt so với thế hệ Thường Châu 2018.

Chính vì vậy, khi đối đầu U23 Trung Quốc - đội bóng thiên về phòng ngự thì người hâm mộ có quyền kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Và trong hơn 1/2 hiệp 1, đội bóng áo đỏ vẫn kiểm soát được nhịp độ, tiếp cận khung thành đối phương bằng các tình huống cố định và sút xa. 

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 30, khi trung vệ Hiểu Minh - trụ cột ở hàng phòng ngự - dính chấn thương và buộc phải rời sân. Đó không đơn thuần là thay đổi nhân sự, mà là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự vốn đang vận hành ổn định đã rơi rụng. 

Và trước một đối thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như U23 Trung Quốc, bất kỳ khoảng trống nào cũng phải trả giá. Bàn thua từ tình huống phạt góc phút 48 phản ánh rõ sự chệch choạc trong khâu kèm người và bọc lót - điều hiếm khi xuất hiện ở U23 Việt Nam trước đó tại giải. Nhưng, đó cũng là tất yếu.

 Thiếu Hiểu Minh là một tổn thất lớn của U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Đến phút 53, mành lưới của Trung Kiên rung lên lần thứ 2 sau pha xoay người, dứt điểm đầy quyết đoán của số 7 Xiang Yuwang. Chấn thương của Hiểu Minh để lại khoảng trống quá lớn nơi trung tâm hàng thủ U23 Việt Nam. Phút 73, U23 Trung Quốc có bàn thắng thứ 3, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Còn trước đó ít giây, U23 mất người do Lý Đức bị thẻ đỏ.

Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ áo đỏ vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng dù gặp bất lợi lớn về quân số và thế trận. Dẫu vậy, những pha cứu thua liên tiếp của thủ môn Trung Kiên ở cuối trận cũng không thể giúp U23 Việt Nam tránh được bàn thua thứ 3 ở những giây cuối cùng.

Công bằng mà nói, U23 Trung Quốc đã chơi một trận bán kết vượt xa hình ảnh quen thuộc của họ. Không còn co cụm phòng ngự, đại diện Đông Á chủ động pressing, va chạm quyết liệt và tận dụng tối đa những thời khắc then chốt. Sự xuất sắc của thủ môn Li Hao - người giữ sạch lưới suốt 5 trận đã qua càng góp phần quan trọng cho lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả ấy.

So với thế hệ Thường Châu 2018 - nơi gắn liền với những khoảnh khắc bùng nổ đầy cảm xúc - U23 Việt Nam hiện tại cho thấy đây là đội hình có chiều sâu, lối chơi chủ động, khả năng pressing cường độ cao, là một tập thể ổn định, kỷ luật và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu lục. Việc toàn bộ lực lượng đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước càng khẳng định hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thất bại trước U23 Trung Quốc vì thế không phải “dấu chấm hết”, mà có thể xem là “dấu chấm xuống dòng”, để từ đó U23 Việt Nam, bóng đá trẻ Việt Nam bước sang vị thế mới trong hình hài là một đội bóng lớn của châu lục. Và đó chính là điều quan trọng nhất mà U23 Việt Nam để lại sau 90 phút nhiều ám ảnh trước U23 Trung Quốc.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: U23 Việt NamU23 châu Ábán kết U23 châu Á 2026cầu thủbóng đáHiểu Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

U23 Việt Nam quyết tâm tái lập kỳ tích

Tối nay 20/1, trận bán kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026 giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc là màn đấu trí giữa hai triết lý và trường phái chơi bóng đối lập nhau ở giải đấu lần này.

U23 Việt Nam quyết tâm tái lập kỳ tích
Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc
U23 Việt Nam & niềm tin chiến thắng

Một bên tiến thẳng vào bán kết nhờ lối chơi khoáng đạt, linh hoạt và nhiều cảm xúc còn một bên cho thấy tính thực dụng, phòng ngự kỷ luật dựa trên sức mạnh khiến cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc vào tối 20/1 không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết, mà còn là màn đối đầu giữa 2 trường phái bóng đá đối lập.

U23 Việt Nam niềm tin chiến thắng
U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cảm xúc

Sau tiếng còi mãn cuộc của trận tứ kết, khi bảng tỷ số nghiêng về U23 Việt Nam trước U23 UAE, cảm xúc không còn là thứ được dồn nén hay chờ đợi nữa, nó tràn ra, vỡ òa, lan tỏa theo cách mãnh liệt nhất. Một lần nữa, bóng đá gọi tên U23 Việt Nam bằng những giá trị đã trở thành bản sắc: niềm tin, bản lĩnh và những khoảnh khắc chạm đến cảm xúc của người hâm mộ.

U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cảm xúc
Khi cảm xúc trở thành sức mạnh của U23 Việt Nam

Vượt qua vòng bảng U23 châu Á với thành tích toàn thắng cả 3 trận, không chỉ U23 Việt Nam viết nên kỳ tích của riêng mình, mà ở một nơi khác, các cầu thủ U23 Jordan cũng vỡ òa khi biết rằng cánh cửa tứ kết đã mở ra nhờ kết quả từ một sân cỏ xa lạ. Và khi giải đấu bước sang giai đoạn knock-out, U23 Việt Nam lại chuẩn bị bước vào thử thách mới - trận tứ kết ngày mai, nơi cảm xúc, niềm tin và hy vọng tiếp tục được đẩy lên cao nhất.

Khi cảm xúc trở thành sức mạnh của U23 Việt Nam

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top