Kỳ vọng vào “luồng gió mới”

CLB Bóng đá Huế (áo xanh) đươc đánh giá là ứng viên sáng giá cho suất thăng hạng. Ảnh: Đức Tỉnh

Nhận diện đối trọng

Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026 quy tụ 14 đội bóng, được chia thành 2 bảng. Ở vòng loại, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi từ 24/3 - 25/4, lượt về từ 6/5 - 7/6). Hai đội có thứ hạng cao nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết (dự kiến tổ chức từ 13/6 - 16/6), 4 đội sẽ phân cặp đấu loại trực tiếp để xác định 3 đội giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Tại vòng loại, CLB Bóng đá Huế nằm ở bảng A, cùng với các đội: Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, PVF, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh và Trẻ SHB Đà Nẵng.

Ở lượt đi, ngày 24/3, đội chủ sân Tự Do sẽ có trận mở màn bằng chuyến làm khách trên sân Tam Kỳ gặp Trẻ SHB Đà Nẵng, tiếp đó, thêm 1 chuyến làm khách trước Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh. Sau 2 chuyến làm khách, CLB Bóng đá Huế sẽ trở về sân nhà để đón tiếp lần lượt 4 đội bóng: Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, Trẻ Công an Hà Nội và PVF.

Tương quan bảng A, CLB Bóng đá Huế, Trẻ Hà Nội và PVF được đánh giá vượt trội so với phần còn lại nhờ vào kinh nghiệm, mức độ đầu tư, tham vọng và chiều sâu lực lượng. Đồng nghĩa, đây cũng là những đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao trong việc giành suất thăng hạng.

So sánh 3 cái tên nói trên, nếu như CLB Bóng đá Huế có đến 95% cầu thủ “cây nhà lá vườn” được trui rèn qua một mùa giải hạng Nhất khắc nghiệt, thì Trẻ Hà Nội và PVF lại có được hậu thuẫn khá lớn khi ngoài tiềm lực kinh tế, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ chất lượng, mùa này họ còn được bổ sung một số chân sút từ V-League và hạng Nhất.

Những yếu tố này cộng với tham vọng thăng hạng được đưa ra từ đầu mùa giải, những đội bóng nói trên chính là những đối trọng, cũng như chắc chắn đem đến thách thức không nhỏ đối với CLB Bóng đá Huế trong hành trình “trở về mái nhà xưa” của mình.

Trong khi đó ở bảng B, Gia Định và Quảng Ngãi được xem là 2 ứng viên sẽ góp mặt ở vòng chung kết. Tuy nhiên, nếu như Quảng Ngãi bộc lộ tham vọng thăng hạng thông qua những đầu tư mạnh tay thì Gia Định vẫn là một ẩn số, bởi thăng hạng hay không phụ thuộc nhiều vào thái độ dấn thân của chính đội bóng này chứ không phải thực lực. Và, “chưa đủ điều kiện chuyên môn và tài chính để chơi ở giải hạng Nhất” đã trở thành câu “cửa miệng” của đội bóng thành Nam nhiều mùa qua.

Luồng gió mới

Ngoài chuyến du đấu (6 trận) gặp các đội: Tây Ninh, Đắk Lắk và Đà Nẵng, CLB Bóng đá Huế có 3 bổ sung lực lượng đến từ Viettel, gồm 2 tiền đạo và 1 tiền vệ, trước khi chính thức bước vào Giải hạng Nhì Quốc gia 2026.

Tuy những bổ sung này chưa cho thấy tính đột phá đáng kể, nhưng nói như tân Huấn luyện viên trưởng Lê Chí Nguyện, qua những trận giao hữu, hiện các tuyến của CLB Bóng đá Huế cơ bản đã “vào phom”; những thiếu hụt ở một số vị trí đã được điều chỉnh; kinh nghiệm, tinh thần và quyết tâm của các cầu thủ trẻ được nâng cao.

Ngoài ra, nếu như mùa giải hạng Nhất 2024 - 2025 hiệu suất ghi bàn của CLB Bóng đá Huế không cao, thì ở mùa giải hạng Nhì này, từ những bổ sung nhân sự nói trên, có thể thấy mùa này lối chơi của CLB Bóng đá Huế sẽ thiên về tấn công thông qua phát triển và kiểm soát bóng, dẫn đến thế trận của đội chủ sân Tự Do “cởi mở” hơn, có cơ hội ghi bàn nhiều hơn. Đây cũng chính là “luồng gió mới” mà CLB Bóng đá Huế muốn gửi đến người hâm mộ.

Dựa trên nhiều yếu tố, giới chuyên môn đã nhận định 3 suất thăng hạng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các đội: CLB Bóng đá Huế, Trẻ Hà Nội, PVF, Gia Định và Quảng Ngãi, trong khi khả năng xuất hiện “ngựa ô” không cao. Với thực lực không quá nhiều chênh lệch, kinh nghiệm và quyết tâm sẽ là yếu tố quyết định. Mà điều này, CLB Bóng đá Huế được đánh giá nhỉnh hơn so với phần còn lại.

“Tất nhiên, lý thuyết và thực tế trong - ngoài sân cỏ, trước - trong khi diễn ra trận đấu hoàn toàn khác nhau, nên điều quan trọng là sau mỗi trận đấu, chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm gì để có những phương án tốt hơn cho trận kế tiếp, từ đó đạt thành tích tốt nhất cũng như hiện thực hóa mục tiêu lên chơi ở giải hạng Nhất ngay sau khi kết thúc Giải hạng Nhì Quốc gia 2026”, HLV Lê Chí Nguyện cho hay.