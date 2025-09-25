Đội bóng Tây London bao giờ mới có được sự ổn định

Chelsea sở hữu nhiều ngôi sao tài năng với đầu tàu Palmer, nhưng họ chưa có ai thực sự là thủ lĩnh trên sân. (Ảnh Internet)

Tưởng chừng không ai có thể cản bước

Trước khi mùa giải mới bắt đầu, thầy trò Enzo Maresca gieo cho các cổ động viên hi vọng vào một mùa giải thành công. Lúc đó, họ vừa đánh bại một PSG hùng mạnh 3 bàn không gỡ để lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup tại Mỹ. Người hâm mộ The Blues tin rằng ngay cả PSG vừa vô địch Champions League còn bị Chelsea đè bẹp thì ai có thể cản bước họ? Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều. Chelsea liên tục cho thấy sự chuệch choạc tại Premier League. Dù rằng họ có những trận đấu rất hay như màn hủy diệt West Ham 5-1 ở vòng 2 hay trận thắng ĐKVĐ Liverpool 2-1 ở vòng 7, nhưng chừng đó là chưa đủ để che mờ đi một sự thật rằng Chelsea quá thiếu ổn định.

Sau 9 vòng đầu tiên, họ thu về 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại, một thành tích không đến nỗi nào với một đội bóng non trẻ. Vấn đề là cách The Blues mất điểm trước những đối thủ yếu hơn thực sự rất khó chấp nhận. Họ bị Crystal Palace và Brentford cầm hòa thất vọng trong thế trận mà họ tỏ ra lấn lướt nhưng không thể dứt điểm hay bảo toàn tỉ số. Hai trận thua trước Man United và Brentford đều chung một kịch bản: Chelsea bị mất người và bị đối phương lấn lướt hoàn toàn ở khoảng thời gian còn lại.

Mới nhất, Chelsea vừa đón nhận trận thua sốc 1-2 trước tân binh Sunderland ngay trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng 9 Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu này, Chelsea thậm chí còn có lợi thế từ rất sớm khi tân binh Garnacho mở tỉ số ngay từ phút thứ 4, nhưng chính sự tự mãn và khinh thường đối thủ của hàng phòng ngự khiến The Blues bị đối thủ lội ngược dòng. Sau trận thua, cộng đồng mạng đã chế nhạo Chelsea là “đội bóng thú vị nhất trên thế giới”. The Blues chẳng khác nào siêu trộm nổi tiếng lịch sử Robin Hood: lấy của nhà giàu chia cho người nghèo(!)

Nhiều tài năng nhưng thiếu thủ lĩnh

Vấn đề của Chelsea là họ không thực sự có một thủ lĩnh trên sân. Dàn cầu thủ hiện tại của Chelsea cực kì tài năng nhưng hầu hết họ đều là những cái tên còn rất trẻ. Theo thống kê, Chelsea là đội bóng có độ tuổi trung bình thuộc hàng thấp nhất trên toàn châu Âu. Nhưng cũng vì vậy, các cầu thủ trẻ của Chelsea thường tỏ ra mất phương hướng khi thế trận không như ý. Nhìn về thời điểm cách đây khoảng 15 năm, khi họ vẫn có những Terry, Lampard hay Drogba, những thủ lĩnh đích thực trên sân, đội bóng này luôn biết cách để giữ vững lợi thế hay vượt qua những thời điểm ngặt nghèo nhất.

Ngoại trừ cặp hậu vệ biên James và Cucurella, các trung vệ của Chelsea luôn mang lại cảm giác bất an cho đội nhà.

Ngoài ra, việc xuyên phá những đội bóng triển khai hàng phòng ngự lùi sâu cũng là một điểm yếu chí mạng của The Blues. Mỗi khi đối mặt với Chelsea trong tâm thế là đội cửa dưới, đối thủ thừa biết việc cố gắng giành quyền kiểm soát bóng với nửa xanh thành London là điều dại dột khi họ có những cỗ máy thoát pressing như Enzo hay Palmer. Chính vì vậy, thay vì đẩy đội hình lên cao áp sát, họ thường chủ động bịt kín đường vào khung thành rồi chờ đợi một pha xử lí lỗi của đội bóng áo xanh để lập tức triển khai các pha phản công chớp nhoáng.

Việc hàng thủ của Chelsea thường tỏ ra hời hợt và chưa chắc chắn, các đội bóng nhỏ càng được tiếp thêm sự tự tin khi nhập cuộc theo chiến thuật nói trên. Đơn cử như bàn chốt hạ tỉ số 2-1 của Sunderland. Ở tình huống đó, cổ động viên thực sự ngán ngẩm với cách phòng ngự của bộ đôi trung vệ Tosin và Chalobah. Khi chỉ có một mình tiền đạo Brobbey của đội khách có bóng trong vòng cấm, cả 2 cầu thủ này đã thực sự đứng nhìn cầu thủ đội bạn cầm bóng trong khoảng thời gian lên đến 10 giây. Chừng đó là đủ để các đồng đội của Brobbey băng lên và Talbi đã tận dụng thành công để dứt điểm trận đấu.

Mặc dù biết rằng mùa giải chỉ mới bắt đầu nhưng với hàng loạt vấn đề đang gặp phải, nếu HLV Enzo Maresca không sớm tìm cách giải quyết, Chelsea đừng mơ đến chuyện có thể giành được danh hiệu mùa này.