Đông Nam Á lần đầu tiên có giải bóng đá được FIFA chính thức công nhận

Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới giữa FIFA và ASEAN. (Ảnh: FIFA)

Biên bản ghi nhớ được ký bởi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim.

Đây là giai đoạn hợp tác 5 năm lần thứ hai giữa FIFA và ASEAN, tiếp nối những kết quả tích cực từ thỏa thuận đầu tiên được ký năm 2019, vốn đã triển khai nhiều sáng kiến thiết thực như chương trình “Bóng đá cho trường học”, các chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe, hội thảo giáo dục thể thao và phát triển tại Đông Nam Á.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: “Thỏa thuận mới giữa FIFA và ASEAN sẽ tiếp tục tạo nên sự khác biệt, sử dụng bóng đá như phương tiện truyền cảm hứng, mang lại niềm tin và niềm vui cho hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên trong khu vực. Quan hệ hợp tác này góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và lan tỏa lối sống lành mạnh thông qua bóng đá”.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, FIFA và ASEAN sẽ tập trung phối hợp trong năm lĩnh vực trọng tâm: Thúc đẩy tính liêm chính trong thể thao; tận dụng thể thao cho phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm phát triển bóng đá trong và ngoài sân cỏ; thúc đẩy hòa nhập và bình đẳng; hỗ trợ khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, ngay sau lễ ký kết, FIFA chính thức công bố ra mắt Giải FIFA ASEAN Cup - một sân chơi mới dành cho các đội tuyển quốc gia thuộc các Liên đoàn thành viên FIFA trong khu vực Đông Nam Á, được xây dựng theo mô hình tương tự FIFA Arab Cup.

Giải đấu này sẽ quy tụ 11 thành viên của ASEAN, gồm cả Timor Leste, quốc gia vừa trở thành thành viên chính thức của khối.

Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh: “Việc tổ chức FIFA ASEAN Cup là điểm nhấn trong lịch thi đấu khu vực, mở ra cơ hội để những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Giải đấu không chỉ nâng tầm bóng đá đội tuyển mà còn góp phần gắn kết các quốc gia, phát triển phong trào thể thao trên toàn ASEAN”.

FIFA sẽ làm việc chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các liên đoàn quốc gia trong khu vực để thống nhất thể thức thi đấu, thời gian tổ chức và cơ chế vận hành giải đấu trong thời gian tới.

Hiện chưa rõ giải đấu mới có thay thế ASEAN Cup (tiền thân là Tiger Cup rồi AFF Cup), ra đời từ năm 1996 hay không. Trước đây, AFF Cup được tổ chức luân phiên 2 năm một lần, được coi là giải đấu lớn nhất khu vực, nhưng không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các Câu lạc bộ có quyền từ chối nhả người nếu giải đấu không trùng với dịp FIFA Days.

Nhưng với việc FIFA ASEAN Cup ra đời, các đội tuyển Đông Nam Á có quyền yêu cầu các Câu lạc bộ cho phép cầu thủ của mình trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Điều này được cho là sẽ tạo cú hích để bóng đá "vùng trũng" phát triển bởi ngày càng có nhiều cầu thủ Đông Nam Á khoác áo các đội bóng thi đấu ở các giải chuyên nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu.

Ở các kỳ ASEAN Cup gần đây, khi giải đấu chưa được FIFA chính thức công nhận, nhiều ngôi sao Thái Lan đã ở lại Câu lạc bộ thay vì trở về chiến đấu cho Đội tuyển quốc gia. Việc FIFA công nhận ASEAN Cup cũng sẽ giúp các đội tuyển sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch như Indonesia, Malaysia hay Philippines có được lực lượng mạnh nhất khi dự giải./.