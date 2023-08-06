Từ phận “công nhân” ở M.U đến ngôi sao sáng ở Napoli

McTominay luôn bị xem là "công nhân" tại M.U . (Ảnh Internet)

Kẻ làm nền tại Man United

Thời ở Man United, Scott McTominay đã trải qua rất nhiều đời HLV khác nhau, từ Jose Mourinho, Ole Gunnar Sojskjaer đến Ralf Rangnick rồi Erik Ten Hag. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian đó, McTominay luôn bị đóng đinh ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Quả thực, đây là vị trí cực kì lý tưởng cho tiền vệ sinh năm 1996 khi anh chàng này có chiều cao lên đến 1m93 và cực kì đầm người, rất phù hợp cho một vị trí máy quét ở giữa sân. McTominay có lối chơi năng nổ, nhiệt huyết ở tuyến giữa. Tuy vậy, trong một tập thể đang ở giai đoạn tái thiết như Man United, quá khó để tiền vệ có biệt danh “chó điên” tạo ra sự khác biệt. Cú đúp trước Brentford sau khi vào sân từ ghế dự bị vào tháng 10/2023 giúp M.U lội ngược dòng hay 2 bàn thắng giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng trước Chelsea vào tháng 12 cùng năm chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi người hâm mộ thấy McTominay rực sáng.

Tổng cộng, trong 178 trận chơi cho Man United, McTominay đóng góp cho Quỷ đỏ 19 bàn thắng. Đây là con số chấp nhận được xét trong bối cảnh đầy hỗn loạn của M.U khi đó. Ngoài ra, việc bị xếp chơi quá sâu, nhường lại nhiệm vụ sáng tạo cho siêu sao số một Bruno Fernandes cũng là nguyên nhân khiến McTominay khô hạn bàn thắng. Mặc dù vậy, anh vẫn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, không phàn nàn gì với HLV. Với McTominay, chỉ cần được ra sân và chiến đấu hết mình cho Quỷ đỏ đã là niềm tự hào.

Mặc dù luôn nhiệt huyết nhưng anh thường bị chê là thiếu tư duy chơi bóng, không thể bứt phá lên trở thành cầu thủ đẳng cấp. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi mùa hè 2022, M.U quyết định chiêu mộ Casemiro, người đã có 5 chức vô địch Champions League với Real Madrid. Kể từ đây, thời gian thi đấu của McTominay ngày càng ít đi do không thể cạnh tranh với tân binh đắt giá người Brazil. Sau 2 năm không được thi đấu nhiều, anh đã đưa ra quyết định lớn nhất đời mình: Rời khỏi nước Anh để gia nhập Napoli ở nước Ý xa xôi.

Linh hồn tại Napoli và ĐT Scotland

Mùa hè năm 2024, tân HLV của Napoli khi ấy là Antonio Conte quyết định mang McTominay từ M.U về với giá gần 26 triệu bảng Anh. Chắc hẳn khi ấy, các cổ động viên M.U là những người vui nhất khi Quỷ đỏ đẩy đi được một “người thừa” với mức phí ổn. Nhưng Conte lại không nghĩ như vậy, ông nhìn thấy trong McTominay những phẩm chất đặc biệt, thứ có thể giúp đội bóng của ông lột xác. Tại Napoli, McTominay được đẩy lên chơi cao hơn, trở thành 1 tiền vệ “box-to-box”. Từ đây, người hâm mộ không còn thấy McTominay chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ phòng ngự. Giờ đây, anh trở thành trái tim của Napoli, khi mọi đường lên bóng của đội bóng áo xanh gần như đều phải qua chân tiền vệ sinh năm 96.

Giờ đây, anh là một trong những tiền vệ đẳng cấp nhất thế giới trong màu áo CLB Napoli và ĐT Scotland. (ảnh: Internet)

Napoli cần người tham gia phòng ngự? McTominay luôn sẵn sàng lui về bịt kín mọi khoảng trống ở tuyến hai. Napoli bí ý tưởng tấn công? Khỏi lo, bởi McTominay làm điều này còn hay hơn. Anh ghi bàn, kiến tạo, rê dắt, mở ra cơ hội ghi bàn cho đội bóng. Mùa 2024/25 chứng kiến đỉnh cao trong sự nghiệp của McTominay khi anh ghi đến 12 bàn thắng cùng 3 kiến tạo tại Serie A, trực tiếp giúp Napoli lên ngôi vương nước Ý lần thứ 2 trong 3 năm. Bản thân McTominay cũng vinh dự nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Bước sang mùa giải mới, cầu thủ này tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng khi đã có được 5 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 16 trận. McTominay đã trở thành cầu thủ không thể đụng đến của Napoli.

Ở đội tuyển Scotland, McTominay cũng được trao vai trò tương tự ở Napoli. Tất nhiên là anh vẫn thể hiện xuất sắc. Tại vòng loại EURO 2024, một mình anh ghi đến 7 bàn thắng, đây chính là lí do khiến Conte thuyết phục giới chủ Napoli đưa anh về từ M.U. Mới nhất, trong trận đấu đội tuyển Đan Mạch, McTominay trở thành người hùng của Scotland khi ghi bàn mở tỉ số bằng một cú “xe đạp chổng ngược” siêu phẩm ngay phút thứ 3 trước Đan Mạch, góp phần giúp đội nhà đánh bại đối thủ 4-2 tại Hampden Park và giành vé dự World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên Scotland trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998.

Giờ đây, đang có tin đồn đội bóng cũ Man United đang có ý định chi 50 triệu bảng để đưa người cũ trở lại sân Old Trafford. Nhưng hiện tại, cái giá ấy chắc chắn không đủ để Napoli nhả người. Vả lại, khi đã bị đội bóng mình gắn bó từ bé ruồng bỏ, không việc gì McTominay phải bận lòng về M.U nữa. Bởi thực sự chất lượng, đẳng cấp của anh đã vượt xa đội bóng cũ rồi.