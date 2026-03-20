Xung đột tại Trung Đông: Phái bộ NATO rút khỏi Iraq do lo ngại an ninh

ClockThứ Bảy, 21/03/2026 15:39
Giới chức an ninh Iraq xác nhận phái bộ NATO chỉ để lại một nhóm nhỏ nhân sự tại nước này, đồng thời khẳng định động thái này “không phải do bất đồng với chính phủ Iraq”.

 Khu vực bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, ảnh chụp ngày 14/3/2026. (Ảnh: XINHUA)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định điều chỉnh hoạt động tại Iraq, trong đó có việc tạm thời rút phần lớn phái bộ khỏi quốc gia này giữa lúc tình hình an ninh khu vực Trung Đông leo thang.

Giới chức an ninh Iraq ngày 20/3 xác nhận, phái bộ NATO chỉ để lại một nhóm nhỏ nhân sự tại nước này, đồng thời khẳng định động thái này “không phải do bất đồng với chính phủ Iraq” mà chủ yếu vì lo ngại trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột trong khu vực.

Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn NATO cho biết, liên minh này đang “điều chỉnh hoạt động” trong khuôn khổ Phái bộ NATO tại Iraq, song từ chối cung cấp thêm chi tiết vì lý do an ninh. NATO cũng khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác liên quan.

Phái bộ NATO tại Iraq đặt trụ sở trong một căn cứ quân sự thuộc “Vùng Xanh” (Green Zone) ở thủ đô Baghdad, khu vực gần Đại sứ quán Mỹ - nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo nhandan.vn
