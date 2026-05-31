Xung đột tại Trung Đông: Iran tuyên bố ngừng đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại thủ đô Tehran, Iran.

Theo Tasnim, Iran sẽ không tiến hành đối thoại cho đến khi các yêu cầu về việc “chấm dứt ngay lập tức” các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza và Liban được đáp ứng.

Hãng tin này cũng cho biết, Iran và các lực lượng đồng minh đã đưa vào chương trình nghị sự phương án phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời kích hoạt các mặt trận khác, trong đó có khu vực eo biển Bab el-Mandeb, nhằm đáp trả các diễn biến hiện nay.

Trước đó, Iran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ phải bao trùm "tất cả các mặt trận kể cả Liban", và cho rằng Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm về "hậu quả của bất kỳ vi phạm nào”.

Thông điệp này do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng tải trên mạng xã hội X.

Những phát biểu của ông Araghchi được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cảnh báo vào sáng sớm 1/6 rằng Iran sẽ không ngần ngại giúp Liban chống lại các hành động của Israel.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri cho biết, Phong trào Hezbollah ở Liban sẵn sàng tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn với Israel nếu quân đội Israel ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào Liban.

Được xem là trung gian quan trọng giữa chính quyền Liban và Hezbollah, ông Berri nói rằng hoạt động quân sự tiếp diễn của Israel vẫn là trở ngại chính để ổn định tình hình.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ đang diễn ra ở miền nam Liban ngay trước thềm vòng đàm phán trực tiếp mới giữa Liban và Israel dự kiến diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 2-3/6.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Israel Katz ngày 1/6 đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại khu vực Dahiyeh, phía nam thủ đô Beirut của Liban.

Động thái trên diễn ra sau khi 1 binh sĩ Israel thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái do Hezbollah thực hiện tại miền nam Liban.

Ông cho biết, hai bên đang xem xét nhiều phương án khác nhau và sẽ tiếp tục đàm phán chi tiết nếu đạt được một biên bản ghi nhớ về các nguyên tắc chung.

Cùng ngày, quân đội Kuwait thông báo các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn các tên lửa và thiết bị bay không người lái. Bộ Ngoại giao Kuwait sau đó ra tuyên bố quy trách nhiệm cho Iran về các cuộc tấn công này.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết các lực lượng Mỹ đã đánh chặn thành công 2 tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Kuwait. Theo CENTCOM, không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong vụ việc.

Tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Paris sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Ông cho biết, phái bộ hộ tống hàng hải đa quốc gia do Pháp và Anh đồng dẫn dắt có thể được triển khai ngay khi một thỏa thuận được ký kết nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Macron đánh giá các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hiện nay là cơ hội quan trọng để xây dựng một khuôn khổ an ninh mới cho khu vực, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng đóng góp vào các cuộc thương lượng, bao gồm cả các nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

