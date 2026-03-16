Xung đột khiến thị trường năng lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Theo ước tính của hãng định giá năng lượng Argus, tổng sản lượng dầu của các quốc gia vùng Vịnh giảm khoảng 6,2-6,9 triệu thùng/ngày so với tháng 2/2025 do hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa. Tình trạng này khiến các kho chứa nhanh chóng đầy lên, buộc nhiều nước phải cắt giảm sản lượng.

Trong số các nước bị ảnh hưởng, Saudi Arabia tạm dừng hoạt động tại một số mỏ dầu lớn ngoài khơi, khiến sản lượng giảm khoảng 2-2,5 triệu thùng/ngày. Sản lượng của Iraq cũng giảm mạnh từ khoảng 4,42 triệu thùng/ngày trong tháng 2 xuống còn khoảng 1,5-1,7 triệu thùng/ngày vào đầu tháng 3 và có thể tiếp tục giảm xuống 1,2-1,3 triệu thùng/ngày. Tại Kuwait, Tập đoàn Dầu khí Kuwait bắt đầu cắt giảm sản lượng và công suất lọc dầu, đồng thời tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với việc giao dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Sản lượng dầu của nước này giảm từ 2,59 triệu thùng/ngày trong tháng 2 xuống khoảng 2 triệu thùng/ngày và có thể tiếp tục giảm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày…

Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh, gây áp lực lớn đối với thị trường năng lượng nhiều nước. Bộ trưởng năng lượng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã họp tại Brussels để bàn biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp. Một số quốc gia triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm kiềm chế giá nhiên liệu, như áp trần giá xăng tại Croatia và Hungary, hoặc giới hạn biên lợi nhuận đối với xăng dầu tại Hy Lạp. Tập đoàn năng lượng TotalEnergies của Pháp thông báo áp dụng mức trần giá xăng sau sức ép từ Chính phủ nước này. Trong khi đó, Chính phủ Đức đang chuẩn bị một gói biện pháp nhằm kiểm soát tốt hơn trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước tăng mạnh gần đây.

Tại châu Á, Chính phủ Thái Lan nỗ lực bảo đảm phân phối nhiên liệu công bằng sau khi xảy ra tình trạng mua hoảng loạn. Ngày 16/3, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Auttapol Rerkpiboon triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các nhà kinh doanh dầu mỏ và đại diện các nhà máy lọc dầu để khắc phục tình trạng chậm trễ phân phối khiến một số trạm xăng tạm thời không có nhiên liệu. Cuộc họp nhất trí đẩy nhanh việc giao hàng bằng cách triển khai thêm xe chở nhiên liệu, tăng tần suất giao hàng và khối lượng nhiên liệu vận chuyển từ các kho chứa đến các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ Sri Lanka thông báo sẽ tạm thời áp dụng chế độ tuần làm việc bốn ngày đối với khu vực công, nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Giá dầu thế giới giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày 16/3 sau khi có thông tin một số tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz. Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 2,93USD, tương đương 2,8%, xuống 100,21USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 5,21USD, tương đương 5,3%, còn 93,5USD/thùng. Theo giới phân tích, đà giảm mạnh hơn của WTI phản ánh nguồn cung dầu tại Mỹ vẫn dồi dào, trong bối cảnh sản lượng dầu thô của nước này đang tiến gần mức kỷ lục. Bên cạnh đó, kế hoạch tiếp tục giải phóng dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ và hoạt động bán ra hợp đồng WTI giao tháng 4/2026 trước thời điểm đáo hạn cũng gây sức ép lên giá.

