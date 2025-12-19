Philippines: Chìm phà chở hơn 350 người, ít nhất 8 người thiệt mạng

Theo giới chức địa phương, phà M/V Trisha Kerstin 3 đang trên hành trình từ thành phố cảng Zamboanga tới đảo Jolo (tỉnh Sulu) thì gặp sự cố kỹ thuật và bị chìm gần tỉnh Basilan. Một số nguồn tin cho biết, chiếc thuyền gặp nạn chở 332 hành khách và 27 thủy thủ. Thị trưởng thị trấn Arsina Laja Kahing-Nanoh cho biết đến nay đã xác nhận ít nhất 8 nạn nhân thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ thông báo đã cứu được hơn 200 người, trong đó có ít nhất 215 hành khách đã được đưa lên bờ an toàn và hàng chục người khác được các tàu cá địa phương hỗ trợ vớt lên. Một số thi thể đã được chuyển về thành phố Isabela, thủ phủ tỉnh Basilan.

Thống đốc tỉnh Basilan, Mujiv Hataman, xác nhận các nạn nhân và người sống sót đang được tiếp nhận tại các bến cảng trong khu vực. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn do lực lượng tuần duyên và hải quân Philippines phối hợp với các tàu dân sự thực hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Tai nạn đường biển thường xảy ra tại Philippines - quốc gia quần đảo với hàng nghìn tuyến vận tải thủy - do bão, tàu thuyền xuống cấp, tình trạng chở quá tải và việc thực thi các quy định an toàn còn hạn chế, đặc biệt ở các vùng xa. Thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này xảy ra năm 1987 khi phà Dona Paz va chạm tàu chở nhiên liệu, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng.

https://nhandan.vn/philippines-chim-pha-cho-hon-350-nguoi-it-nhat-8-nguoi-thiet-mang-post939134.html