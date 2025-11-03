  • Huế ngày nay Online
Thế giới

WHO kêu gọi tăng cường đầu tư cho y tế

ClockThứ Tư, 05/11/2025 10:35
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, thế giới đang đối mặt tình trạng khẩn cấp về nguồn tài chính dành cho y tế.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong năm 2025, nguồn viện trợ y tế quốc tế dự kiến giảm từ 30% đến 40% so với mức năm 2023, khiến nhiều nước thu nhập thấp và trung bình bị ảnh hưởng trực tiếp. Đáng lo ngại, một số nước thiếu nghiêm trọng thuốc thiết yếu và các chương trình y tế cơ bản.

Theo WHO, viện trợ quốc tế cho y tế giảm mạnh, trong khi gánh nặng nợ công tăng mạnh sau đại dịch Covid-19 khiến nhiều nước không có đủ nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực y tế công. Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả là các nước châu Phi và các nền kinh tế đang phát triển vốn phụ thuộc vào viện trợ để duy trì các dịch vụ y tế cơ bản.

WHO kêu gọi các nước tăng đầu tư cho y tế, bảo vệ ngân sách dành cho lĩnh vực y tế ngay cả khi tài chính công gặp khó khăn, đồng thời ưu tiên chi tiêu cho các dịch vụ và sản phẩm mang lại hiệu quả cao.

Theo Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét, cuộc khủng hoảng hiện nay là hồi chuông cảnh báo về việc các quốc gia châu Phi cần đẩy nhanh tiến trình tự chủ tài chính y tế. WHO cho biết các quốc gia như: Nigeria, Kenya, Nam Phi, Ghana và Uganda đã triển khai các biện pháp cần thiết để tăng ngân sách y tế và cải cách hệ thống tài chính.

Ủy viên Liên minh châu Phi (AU) phụ trách y tế Amma Twum-Amoah khẳng định, tăng đầu tư cho y tế không phải là một khoản chi phí, mà là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận xã hội cao nhất.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: WHOkêu gọităng cường đầu tưy tế
