WHO công bố báo cáo về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm

Trụ sở Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo, với tiêu đề "Cứu sống, tiết kiệm chi tiêu", bao gồm những phân tích mới về các nỗ lực cấp quốc gia nhằm giảm tỷ lệ tử vong do NCD từ năm 2010 đến năm 2019. Mặc dù 82% các quốc gia đã giảm được số ca tử vong sớm do NCD trong giai đoạn đó, nhưng tốc độ cải thiện đã chậm lại ở hầu hết các khu vực, và một số quốc gia thậm chí còn chứng kiến sự gia tăng trở lại các ca tử vong liên quan đến NCD.

WHO nhấn mạnh rằng NCD vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, trong khi hơn 1 tỷ người đang sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Gần 75% số ca tử vong liên quan đến NCD và các vấn đề sức khỏe tâm thần xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, chiếm khoảng 32 triệu ca tử vong mỗi năm.

Dự kiến, vào ngày 25/9 tới, các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước sẽ có mặt tại New York để tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (HLM4) về phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm (NCD), nhằm thông qua một tuyên bố chính trị đầy tham vọng để thúc đẩy hành động và đầu tư toàn cầu.

Các bệnh không lây nhiễm bao gồm các bệnh tim mạch, bệnh ung thư, bệnh hô hấp mãn tính và tiểu đường, trong khi các tình trạng sức khỏe tâm thần như lo âu và trầm cảm ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi và mức thu nhập.

Mặc dù hầu hết các quốc gia đã giảm nguy cơ tử vong sớm do NCD trong giai đoạn 2010-2019, nhưng 60% quốc gia trên thế giới có tiến triển chậm hơn so với thập kỷ trước. Đan Mạch ghi nhận những cải thiện lớn nhất cho cả hai giới, trong khi Trung Quốc, Ai Cập, Nigeria, Nga và Brazil cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.

WHO kêu gọi các chính phủ, đối tác và cộng đồng đẩy nhanh nỗ lực thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như đánh thuế thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu để phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc và công nghệ thiết yếu.

Báo cáo lưu ý rằng khoản đầu tư bổ sung chỉ có 3 USD cho mỗi người mỗi năm để chống lại các bệnh không lây nhiễm có thể mang lại lợi ích kinh tế lên tới 1.000 tỷ USD vào năm 2030.