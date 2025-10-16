Việt Nam - Trung Quốc - Lào diễn tập ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới

Tham dự diễn tập có 241 đại biểu và chuyên gia y tế đến từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế cấp tỉnh, địa phương của Việt Nam và Lào; Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc; cùng lực lượng ứng phó y tế các cấp của tỉnh Vân Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam, Trung Quốc và Lào cùng tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp về dịch bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới với phạm vi toàn quy trình, toàn chuỗi, toàn yếu tố. Cuộc diễn tập tập trung vào mục tiêu kiểm nghiệm và rèn luyện năng lực hiệp đồng tác chiến của lực lượng ứng phó khẩn cấp, hoàn thiện cơ chế ứng phó dịch trong khu vực, nâng cao toàn diện năng lực xử lý khẩn cấp dịch bệnh truyền nhiễm trọng điểm xuyên biên giới tại khu vực biên giới giữa 3 nước.

Diễn tập mô phỏng tình huống xuất hiện một bệnh truyền nhiễm cấp tính mới bùng phát tại khu vực biên giới 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào, bao gồm các nội dung như phát hiện và báo cáo ca bệnh, điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ, lấy mẫu và xét nghiệm, khử khuẩn hiện trường, kết thúc ứng phó.

Các chuyên gia nhận định cuộc diễn tập liên hợp lần này đã tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp kiểm tra, phòng dịch đối với các bệnh truyền nhiễm tại khu vực biên giới, đồng thời rèn luyện và nâng cao các năng lực nòng cốt của lực lượng ứng phó y tế tại biên giới 3 nước như ứng phó nhanh, cơ động từ xa, xử lý tại chỗ. Đây là bước thử nghiệm tích cực nhằm bảo đảm an ninh y tế công cộng khu vực biên giới và nâng cao toàn diện năng lực phòng ngừa, ứng phó với các dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng.

Bên cạnh phần diễn tập thực địa, chương trình còn có triển lãm tĩnh và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các thành tựu mới trong công tác xây dựng lực lượng, trang thiết bị và năng lực ứng phó của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc, các đội ứng phó y tế khẩn cấp quốc gia (Vân Nam) và Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch hạch tỉnh Vân Nam.