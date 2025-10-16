  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Việt Nam - Trung Quốc - Lào diễn tập ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới

ClockThứ Năm, 16/10/2025 15:01
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong hai ngày 14 - 15/10, tại huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra “Diễn tập ứng phó khẩn cấp chung về dịch bệnh truyền nhiễm trọng điểm xuyên biên giới Việt - Trung - Lào năm 2025”.

Tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa ứng phó mưa lớn Chủ động các phương án ứng phó với mưa lũHạ mực nước hồ chứa đón mưa lớn

Tham dự diễn tập có 241 đại biểu và chuyên gia y tế đến từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế cấp tỉnh, địa phương của Việt Nam và Lào; Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc; cùng lực lượng ứng phó y tế các cấp của tỉnh Vân Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam, Trung Quốc và Lào cùng tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp về dịch bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới với phạm vi toàn quy trình, toàn chuỗi, toàn yếu tố. Cuộc diễn tập tập trung vào mục tiêu kiểm nghiệm và rèn luyện năng lực hiệp đồng tác chiến của lực lượng ứng phó khẩn cấp, hoàn thiện cơ chế ứng phó dịch trong khu vực, nâng cao toàn diện năng lực xử lý khẩn cấp dịch bệnh truyền nhiễm trọng điểm xuyên biên giới tại khu vực biên giới giữa 3 nước.

Diễn tập mô phỏng tình huống xuất hiện một bệnh truyền nhiễm cấp tính mới bùng phát tại khu vực biên giới 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào, bao gồm các nội dung như phát hiện và báo cáo ca bệnh, điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ, lấy mẫu và xét nghiệm, khử khuẩn hiện trường, kết thúc ứng phó.

Các chuyên gia nhận định cuộc diễn tập liên hợp lần này đã tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp kiểm tra, phòng dịch đối với các bệnh truyền nhiễm tại khu vực biên giới, đồng thời rèn luyện và nâng cao các năng lực nòng cốt của lực lượng ứng phó y tế tại biên giới 3 nước như ứng phó nhanh, cơ động từ xa, xử lý tại chỗ. Đây là bước thử nghiệm tích cực nhằm bảo đảm an ninh y tế công cộng khu vực biên giới và nâng cao toàn diện năng lực phòng ngừa, ứng phó với các dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng.

Bên cạnh phần diễn tập thực địa, chương trình còn có triển lãm tĩnh và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các thành tựu mới trong công tác xây dựng lực lượng, trang thiết bị và năng lực ứng phó của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc, các đội ứng phó y tế khẩn cấp quốc gia (Vân Nam) và Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch hạch tỉnh Vân Nam.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Việt NamTrung QuốcLào diễn tậpứng phókhẩn cấp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam nâng tầm thu hút dòng vốn FDI chất lượng

Việc Việt Nam áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu là một bước đi chiến lược, thể hiện trách nhiệm và sự chủ động hội nhập với các chuẩn mực chung của thế giới. Đây là điều chỉnh chính sách cần thiết để Việt Nam vừa có thể giữ chân nhà đầu tư, vừa thực hiện định hướng nâng chất dòng vốn trong giai đoạn tới.

Việt Nam nâng tầm thu hút dòng vốn FDI chất lượng
Bác sĩ Việt Nam lập kỷ lục mới với ca thông tim bào thai lần thứ 11

Êkíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai cho một sản phụ tại TP Hồ Chí Minh có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca can thiệp tim thai thành công thứ 11 trong chuỗi chương trình hợp tác giữa hai bệnh viện.

Bác sĩ Việt Nam lập kỷ lục mới với ca thông tim bào thai lần thứ 11

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top