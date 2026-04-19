Cuba xác nhận cuộc gặp với phái đoàn Mỹ

ClockThứ Ba, 21/04/2026 08:43
Phó Tổng Vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba - ông Alejandro García del Toro, ngày 20/4, xác nhận rằng mới đây đã diễn ra cuộc gặp giữa các quan chức của Cuba và Mỹ tại thủ đô La Habana.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông García del Toro cho biết phái đoàn Mỹ bao gồm các trợ lý ngoại trưởng và phái đoàn Cuba bao gồm các đại diện ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề nhạy cảm và hai bên đang xử lý một cách kín đáo.

Theo quan chức Cuba, trong cuộc gặp, không bên nào đặt ra thời hạn hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố đe dọa nào, như truyền thông Mỹ đã đưa tin. Toàn bộ cuộc trao đổi được tiến hành trên tinh thần “tôn trọng và chuyên nghiệp”. Dỡ bỏ lệnh cấm vận năng lượng là ưu tiên hàng đầu của phái đoàn Cuba.

Ngày 18/4, Chính phủ các nước Brazil, Mexico và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Cuba cũng như tiến hành các cuộc đối thoại "chân thành và tôn trọng" với quốc đảo Caribe này.

Hơn sáu thập kỷ trôi qua, hòn đảo tự do Cuba vẫn đứng vững như một "ngọn hải đăng" giữa vùng biển Caribe, dù phải đối mặt với một trong những cuộc bao vây cấm vận nghiệt ngã và kéo dài nhất lịch sử hiện đại. Bước sang năm 2026, tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng khi các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nguồn cung năng lượng đã bóp nghẹt nền kinh tế quốc đảo này trong suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, chính trong bóng tối của cuộc khủng hoảng, thế giới lại một lần nữa chứng kiến một làn sóng đoàn kết mạnh mẽ: Tất cả cùng hướng về Cuba.

“Anh viết cho em, tự đảo này. Cuba, hòn đảo lửa, đảo say”. Bài thơ “Từ Cuba” của Tố Hữu cứ đi theo tôi mãi từ hồi còn đi học. Từ đó, tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Cuba - một đất nước xa xôi mang vẻ đẹp vừa hoài cổ, vừa mãnh liệt, nơi văn hóa, âm nhạc và lịch sử hòa quyện trong nhịp sống rất riêng…

Tại họp báo ngày 10/3, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của Cuba đến gần điểm báo động.

