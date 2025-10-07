Ba Lan trở thành nhà sản xuất hệ thống tên lửa lớn nhất của NATO.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, công ty Mesko - nhà sản xuất quốc phòng lớn nhất Ba Lan, vừa thông báo việc công ty này trở thành nhà sản xuất hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng hằng năm trong 4 năm tới.

Chia sẻ với nhật báo Rzeczpospolita, ông Jacek Matuszak, Trưởng phòng Truyền thông của Tập đoàn Vũ khí Ba Lan (PGZ) cho biết Mesko, công ty trực thuộc PGZ, hiện sản xuất nhiều hệ thống MANPADS hơn tổng sản lượng của Mỹ và Pháp cộng lại.

Ông Matuszak nêu rõ: “Trong năm qua, chúng tôi đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất. Nhờ đó, Mesko đã củng cố vị thế là nhà sản xuất hệ thống tên lửa phòng không vác vai lớn nhất NATO.”

Theo PGZ, Ba Lan hiện sản xuất khoảng 1.300 tên lửa Piorun mỗi năm, có khả năng bắn hạ trực thăng ở cự ly tới 6km và đã chứng minh hiệu quả trên chiến trường ở Ukraine.

Sản phẩm của Mesko đang thu hút nhiều đơn hàng quốc tế gồm Na Uy, Estonia, Latvia và Mỹ. Đáng chú ý, hồi tháng 9 vừa qua, Thụy Điển đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ zloty (gần 330 triệu USD) với công ty này, với kế hoạch giao hàng vào năm 2027, tuy nhiên quân đội Ba Lan vẫn là khách hàng lớn nhất của Mesko, đã đặt mua 3.500 tên lửa và khoảng 600 bệ phóng để phục vụ nhu cầu phòng không trong nước.

Được thành lập vào năm 2013 dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Ba Lan, PGZ hiện bao gồm toàn bộ chuỗi hoạt động sản xuất quốc phòng từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tới bảo trì và hậu cần./.