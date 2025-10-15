Ukraine cần NATO viện trợ quân sự tới 20 tỷ USD

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal ngày 15/10 cho biết nước này sẽ cần khoản viện trợ quân sự trị giá từ 12-20 tỷ USD trong năm sau như một phần trong khuôn khổ sáng kiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để mua vũ khí từ Mỹ.

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Brussels (Bỉ), ông Shmyhal khẳng định Ukraine có thể sản xuất 10 triệu thiết bị bay không người lái trong năm 2026 nếu nhận được đủ sự hỗ trợ tài chính từ các nước đồng minh.

Bên cạnh đó, nước này cũng cần thêm nhiều đạn pháo tầm xa để chiến đấu với các lực lượng Nga.

Trước đó, ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết Vương quốc Anh đã chuyển giao hơn 85.000 thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine trong vòng 6 tháng qua.

Ông Healey tuyên bố: "Anh đang tăng cường hỗ trợ Ukraine bằng việc bàn giao hơn 85.000 UAV trong 6 tháng qua và ký kết các thỏa thuận công nghiệp mới để nhanh chóng phát triển hàng nghìn thiết bị đánh chặn nhằm bắn hạ các cuộc tấn công của Nga."

Phía Nga cho rằng việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine đang cản trở tiến trình hòa bình và khiến các đồng minh NATO trực tiếp can dự vào xung đột.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí viện trợ cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga./.