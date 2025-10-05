Sân bay chính ở thủ đô một nước thành viên NATO phải đóng cửa do vật thể bay vi phạm không phận

Các thiết bị bay không người lái tham gia tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan ngày 18/9/2025. Ảnh: PAP/2-25

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 5/10 dẫn thông tin do kênh LRT của Litva đăng thải cho biết trong một thông báo trên trang web chính thức, giới chức sân bay nhấn. mạnh: “Chú ý: Không phận phía trên Sân bay Vilnius bị đóng đến 4 giờ 30 sáng”.

Trong những tuần gần đây, nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) chưa được xác định đã vi phạm không phận châu Âu, buộc các sân bay trên khắp lục địa phải tạm thời đóng cửa.

Dù Moska bác bỏ, nhưng theo báo The Kyiv Independent, Liên bang Nga ngày càng bị nghi ngờ là bên đứng sau các vụ thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu với kênh LRT, ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva (NKVC), cho biết các vật thể bay được phát hiện gần khu vực Baltoji Voke, và dự kiến sự gián đoạn sẽ kéo dài trong vài giờ.

Cơ quan này cho biết thêm không phận của sân bay đã bị đóng sau khi NKVC xác định rằng việc cất và hạ cánh tại Vilnius là không an toàn.

Baltoji Voke là một thị trấn nằm gần thủ đô Vilnius. Bản thân Vilnius chỉ cách biên giới với Belarus khoảng 25 km (16 dặm).

Các thiết bị bay không người lái chưa được xác định đã khiến nhiều sân bay ở Đan Mạch phải đóng cửa trong những ngày gần đây.

Việc phát hiện thiết bị bay cũng gây ra gián đoạn ở nhiều quốc gia châu Âu khác, bao gồm Đức, Na Uy và Hà Lan.

Khi các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, giới chức chưa loại trừ khả năng rằng những thiết bị bay này có thể do Liên bang Nga điều khiển.

Moskva bi cáo buộc vi phạm không phận Ba Lan vào đêm 9, rạng sáng ngày 10/9, khiến Vácsava (Warsaw) phải bắn hạ các thiết bị bay không người lái được cho là của của Liên bang Nga trên lãnh thổ của mình.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên NATO làm như vậy kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine hơn ba năm trước.

Các thiết bị bay không người lái được cho là của Nga một lần nữa vi phạm không phận của EU và NATO khi bay qua lãnh thổ Romania vào ngày 13/9.

Ba máy bay chiến đấu của được cho là của Liên bang Nga đã vi phạm không phận Estonia vào ngày 19/9, đánh dấu sự leo thang từ việc sử dụng thiết bị bay không người lái, khi Moskva tiếp tục các hành động khiêu khích.

Theo xác nhận của Lực lượng Phòng vệ Estonia, vụ xâm phạm diễn ra trên Vịnh Phần Lan, nơi các máy bay Nga xâm nhập lãnh thổ Estonia mà không được phép trước khi rời đi.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đáp trả bằng cách phủ nhận các vụ vi phạm không phận và gọi phản ứng của EU là “cuồng loạn”, cho rằng những biện pháp dự kiến sẽ chỉ làm “gia tăng căng thẳng quân sự và chính trị trên lục địa của chúng ta”.

Thậm chí, trong bài đăng trên Telegram ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - bà Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch “cờ giả” ở Romania hoặc Ba Lan, và điều có thể dẫn tới nguy cơ bùng phát Chiến tranh Thế giới thứ ba.

Kênh RT ngày 26/9 dẫn lời bà bà Zakharova cho biết, dựa trên thông tin hiện có, kế hoạch của Ukraine là chỉnh sửa một số thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn, lắp đầu đạn sát thương vào chúng. Sau đó, các chuyên gia Ukraine điều khiển chúng ngụy trang thành "thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga" đến các trung tâm vận tải lớn của NATO ở Ba Lan và Romania.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga bổ sung rằng Ukraine sẽ tiến hành chiến dịch thông tin sai lệch trên khắp châu Âu để đổ lỗi cho Nga và từ đó cố gắng kích động một cuộc xung đột vũ trang giữa Liên bang Nga và NATO.

Theo RT, Ukraine đã sửa các thiết bị máy bay không người lái Geran do Liên bang Nga sản xuất tại nhà máy LORTA ở Lviv. Vào ngày 16/9, chúng được chuyển đến thao trường Yavorov ở miền Tây Ukraine, nơi đặt Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế của Học viện Quốc gia Hetman Petro Sagaidachny.