  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Trung Quốc và Iran khẳng định lập trường về xung đột Trung Đông

ClockThứ Tư, 25/03/2026 08:33
Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 24/3 đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi để trao đổi về tình hình xung đột Trung Đông hiện nay.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran, ngày 1/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng các vấn đề nóng cần phải được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, thay vì sử dụng vũ lực, đồng thời kêu gọi các bên nắm bắt mọi cơ hội hòa bình để khởi động tiến trình hòa đàm một cách sớm nhất có thể. Ông Vương Nghị kêu gọi tất cả các bên tham chiến nắm bắt mọi cơ hội và triển vọng hòa bình và khởi động đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt.

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vững lập trường khách quan và công bằng, phản đối việc xâm phạm chủ quyền của các nước khác, tích cực thúc đẩy hòa bình và ngừng bắn, nỗ lực vì hòa bình và ổn định khu vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Araghchi đã thông báo cho ông Vương Nghị về những diễn biến mới nhất trong tình hình khu vực. Ông cảm ơn Trung Quốc đã cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh rằng nhân dân Iran đang đoàn kết hơn trong việc chống lại sự xâm lược của nước ngoài và bảo vệ chủ quyền, độc lập của đất nước.

Bộ trưởng Araghchi cũng khẳng định Eo biển Hormuz luôn mở cửa cho tất cả các bên và tàu thuyền có thể đi qua vùng biển này một cách an toàn. Tuy nhiên, chính sách đó không được áp dụng cho các quốc gia đang có chiến tranh với Iran.

https://nhandan.vn/trung-quoc-va-iran-khang-dinh-lap-truong-ve-xung-dot-trung-dong-post950647.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Trung QuốcIrankhẳng địnhlập trường xung độtTrung Đông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Mỹ bắt đầu xây dựng khuôn khổ đàm phán với Iran

Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ gắn với các điều kiện then chốt như mở lại eo biển Hormuz, kiểm soát chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, cũng như hạn chế hỗ trợ cho đồng minh trong khu vực.

Mỹ ra tối hậu thư buộc Iran mở lại eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Washingtong, ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Iran không hoàn toàn mở eo biển Hormuz mà không đe dọa trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm hiện tại, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất.

Xung đột Trung Đông và áp lực kép

Xung đột leo thang tại Trung Đông từ cuối tháng 2/2026 đã gây ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Từ đó, tác động không nhỏ đến nền kinh tế thế giới.

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top