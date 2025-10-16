  • Huế ngày nay Online
Trung Quốc bảo vệ lập trường trong việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm

ClockThứ Năm, 16/10/2025 08:20
Ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến khẳng định các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và những mặt hàng liên quan của nước này được thực hiện theo quy định pháp luật cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN 

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh, Trung Quốc thực hiện các biện pháp này nhằm bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới cũng như sự ổn định khu vực. Ông khẳng định lập trường của Trung Quốc là “nhất quán và rõ ràng” đồng thời cho rằng dù Mỹ là bên đề nghị đàm phán nhưng lại đe dọa áp thuế cao cùng các biện pháp hạn chế mới. Điều này không phải là cách đúng đắn để ứng xử với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ sửa chữa cách tiếp cận sai lầm sớm nhất có thể, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Trung Quốcbảo vệlập trườngxuất khẩuđất hiếm
Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đang chuẩn bị cho nguy cơ gián đoạn sau khi Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, còn Mỹ đáp trả bằng việc cảnh báo áp thêm thuế và siết chặt kiểm soát việc bán phần mềm sang nước này.

