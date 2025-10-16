Trung Quốc bảo vệ lập trường trong việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm

Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh, Trung Quốc thực hiện các biện pháp này nhằm bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới cũng như sự ổn định khu vực. Ông khẳng định lập trường của Trung Quốc là “nhất quán và rõ ràng” đồng thời cho rằng dù Mỹ là bên đề nghị đàm phán nhưng lại đe dọa áp thuế cao cùng các biện pháp hạn chế mới. Điều này không phải là cách đúng đắn để ứng xử với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ sửa chữa cách tiếp cận sai lầm sớm nhất có thể, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi.