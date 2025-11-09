Tổng thống Putin cam kết hỗ trợ dài hạn cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 20/11, dẫn phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moskva (Moscow) sẽ tiếp tục hỗ trợ Ai Cập ở tất cả các giai đoạn quan trọng trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này, bao gồm cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng trong dài hạn và bảo trì kỹ thuật cho cơ sở hạt nhân này.

Bình chịu áp lực của lò phản ứng thuộc tổ máy số 1 tại Nhà máy Điện hạt nhân El Dabaa (NPP) trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập đã được lắp đặt trong một buổi lễ diễn ra hôm 19/11. Dự án do Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Liên bang Nga xây dựng theo thỏa thuận ký năm 2015 với Cairo. Nhà máy sẽ gồm bốn tổ máy VVER-1200 với tổng công suất 4.800 MW.

Phát biểu qua cầu truyền hình tới các đại biểu tham dự sự kiện, trong đó có Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Tổng thống Putin cho biết công việc tại nhà máy đang “tiến triển tự tin và thành công” và dự án đã bước vào “giai đoạn then chốt”.

Theo bản ghi bài phát biểu trên trang web Điện Kremlin, Tổng thống Putin nói rằng các lò phản ứng Thế hệ III của Rosatom sẽ sản xuất tới 37 tỷ kWh mỗi năm, tạo ra khoảng 10% lượng điện, qua đó củng cố an ninh năng lượng của Ai Cập.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga gọi Nhà máy Điện hạt nhân El Dabaa là “dự án tiêu biểu trong lĩnh vực nguyên tử vì hòa bình” và ca ngợi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi vì “sáng kiến và sự ủng hộ cá nhân”.

Tổng thống Putin lưu ý rằng các kỹ sư Liên Xô và Liên bang trước đây từng giúp xây dựng những công trình lớn như Đập High Aswan và các nhà máy công nghiệp tại quốc gia châu Phi này.

“Chúng tôi hoàn toàn… vẫn cam kết tăng cường và làm sâu sắc toàn diện quan hệ đối tác với đất nước Ai Cập hữu nghị”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, Liên bang Nga đã đào tạo hơn 100 chuyên gia hạt nhân Ai Cập tại các trường đại học của mình và Rosatom sẵn sàng chia sẻ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ và công nghệ sử dụng năng lượng hạt nhân trong y học cũng như trong nông nghiệp.

Tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập Mahmoud Esmat nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng công tác xây dựng dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029.

Vào hôm 19/11, Tổng thống Sisi ca ngợi sự hợp tác “lâu dài” và “hiệu quả” giữa Cairo và Moskva, nói rằng Nhà máy Điện hạt nhân El Dabaa “đưa Ai Cập trở thành quốc gia đi đầu trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”.