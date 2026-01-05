Ai Cập thu hút đầu tư năng lượng xanh

AMEA Power lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng pin ở Ai Cập.

Những năm gần đây, Ai Cập thường xuyên mất điện trên diện rộng và cắt giảm nguồn cung năng lượng cho các ngành công nghiệp thiết yếu, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Ai Cập đặt mục tiêu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh đang phát triển của đất nước. Đây là nguồn năng lượng được tạo ra từ các nguồn tài nguyên tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và nước.

Ai Cập đưa ra mục tiêu tham vọng là huy động hơn 10 tỷ USD đầu tư tư nhân cho năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng 42% sản lượng năng lượng của đất nước vào năm 2030.

Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới - mới đây công bố hợp tác chiến lược với nhà phát triển năng lượng tái tạo AMEA Power (UAE) và Tập đoàn quốc tế Kyuden (Nhật Bản) để xây dựng nhà máy điện mặt trời Abydos II, công suất 1.000 MW, tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng pin 600 MWh tại tỉnh Aswan, miền nam Ai Cập. Dự án này dự kiến sản xuất hơn 3 triệu MWh điện sạch mỗi năm, cung cấp điện không phát thải vào giờ cao điểm buổi tối và giúp cắt giảm khoảng 1,6 triệu tấn CO2/năm, đóng góp vào mục tiêu giảm 37% phát thải ngành điện và nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 42% vào năm 2030 của Ai Cập.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch, Phát triển kinh tế và Hợp tác quốc tế Ai Cập Rania Al‑Mashat, Abydos II thể hiện cam kết thu hút đầu tư tư nhân vào năng lượng tái tạo, cung cấp năng lượng sạch quy mô lớn và tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng quốc gia.

Từ năm 2017 đến nay, Nhóm Ngân hàng Thế giới và các đối tác đã hỗ trợ khoảng 3,1GW điện mặt trời và 2,8GW điện gió tại Ai Cập. IFC giữ vai trò then chốt trong các dự án trọng điểm như Công viên năng lượng mặt trời Benban, điện gió West Bakr, Abydos và Amunet, tạo nền tảng cho dự án Abydos II tiếp tục củng cố an ninh năng lượng và mục tiêu chuyển dịch xanh của nước này. Gói vay cho Abydos II có tổng giá trị 571,8 triệu USD, trong đó, IFC cho vay ưu tiên 83,5 triệu USD và huy động 465,2 triệu USD từ các đối tác toàn cầu.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) cũng đã phê duyệt gói 200 triệu euro hỗ trợ Ai Cập nâng cấp lưới truyền tải điện, qua đó thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện quốc gia. Đây là một trong những khoản đầu tư lưới điện đầu tiên theo chương trình đầu tư rộng lớn hơn của Công ty Truyền tải điện Ai Cập (EETC) thuộc trụ cột năng lượng của chương trình Liên kết Nước, Thực phẩm và Năng lượng (NWFE) do EBRD đứng đầu.

Khoản hỗ trợ 200 triệu euro sẽ cho phép EETC nâng cấp trạm biến áp 500 kV tại tỉnh Cairo, đáp ứng nhu cầu điện giờ cao điểm đang tăng nhanh và hỗ trợ kế hoạch mở rộng năng lượng tái tạo của Ai Cập. Dự án cũng sẽ hỗ trợ xây dựng đường dây truyền tải điện cao thế trên không để truyền tải hơn 2,1 gigawatt (GW) năng lượng tái tạo từ khu vực Vịnh Suez - trung tâm phát triển điện gió Ai Cập - vào lưới quốc gia.

