Thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza đã được ký ở Ai Cập

ClockThứ Ba, 14/10/2025 07:36
Ai Cập cùng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian cho lễ ký thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Trump, mở ra hy vọng chấm dứt xung đột kéo dài ở Gaza.

Người dân Palestine mang theo đồ đạc trở về thành phố Gaza ngày 11/10/2025. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ngày 13/10, lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza - vốn đạt được gần đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine, đã được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập.

Các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lễ ký được tổ chức trong một hội nghị thượng đỉnh được đồng chủ trì bởi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Donald Trump, quy tụ hơn 20 quốc gia cùng các tổ chức khu vực và quốc tế. 

Lệnh ngừng bắn Israel-Hamas có hiệu lực từ hôm 10/10, sau hơn 2 năm Israel tiến hành các chiến dịch tấn công đã tàn phá Dải Gaza và gây ra nạn đói.

Phát biểu trước báo giới ngày 13/10 tại Sharm El-Sheikh khi gặp ông al-Sisi, Tổng thống Trump đã ca ngợi người đồng cấp Ai Cập, cho rằng ông al-Sisi đóng vai trò quan trọng trong đàm phán với Hamas.

Phát biểu với báo giới khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Sharm El-Sheikh, Tổng thống Trump nói ông Sisi "đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề Hamas.

Thực tế, vị tướng đang ngồi đây có vai trò rất quan trọng vì Hamas tôn trọng đất nước này, và họ tôn trọng giới lãnh đạo Ai Cập. Do đó, ông ấy đóng vai trò rất quan trọng, tôi đánh giá rất cao điều đó"./.

Vào thời điểm hiện tại, cơ hội cho hòa bình ở Dải Gaza đang có những diễn biến tích cực nhưng vẫn đi kèm với nhiều thách thức và sự hoài nghi. Kế hoạch Hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho cuộc xung đột Israel - Hamas tại Dải Gaza là một lộ trình toàn diện nhằm chấm dứt chiến sự, trao đổi con tin, thiết lập quản lý tạm thời và mở ra triển vọng chính trị cho người Palestine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một khuôn khổ ngừng bắn toàn diện nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, đổi lấy việc trao trả toàn bộ con tin và mở ra lộ trình chuyển tiếp chính trị dưới sự giám sát quốc tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự hợp tác đầy đủ của Iran với IAEA là cần thiết để đạt được một khuôn khổ dài hạn bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

