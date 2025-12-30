Lãnh đạo Trung, Nga cam kết thúc đẩy quan hệ song phương đạt bước tiến mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng Năm mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương đạt những bước tiến mới.

Trong điện mừng gửi Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết năm 2025 đánh dấu bước phát triển cụ thể của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong kỷ nguyên mới.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ mong muốn duy trì trao đổi chặt chẽ với Tổng thống Nga nhằm cùng nhau thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Trung Quốc và Nga đã cùng nhau long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ 2, qua đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc hòa bình sẽ tiếp tục được gìn giữ.

Ông khẳng định hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương khác, đóng góp trí tuệ và nguồn lực vào tiến trình cải cách và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu.

Về phần mình, trong điện mừng Năm mới gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và toàn thể nhân dân Trung Quốc, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng trong năm 2025, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Theo Tổng thống Putin, Moskva và Bắc Kinh đã tích cực mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, qua đó góp phần củng cố nền tảng quan hệ song phương. Hai nước cũng đã triển khai cơ chế miễn thị thực song phương, tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho các hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa người dân Nga và Trung Quốc.

Trong năm 2025, quan hệ Trung-Nga tiếp tục duy trì ở mức cao, ổn định và bền chặt, với việc lãnh đạo hai nước đã thực hiện chuyến thăm lẫn nhau, qua đó thể hiện chiều sâu của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ở thăm Moskva hồi tháng 11, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc trong thời đại mới “đang trải qua giai đoạn tốt nhất trong lịch sử”./.