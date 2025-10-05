Một số nước Arập có thể ký hiệp ước hòa bình với Israel

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya Al Hadath của Ai Cập ngày 8/10, ông Abdelatty khẳng định: "Nếu các bên đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, các quốc gia Arập sẽ tiếp bước bằng cách ký các hiệp định hòa bình với Israel". Ông mô tả các cuộc đám phán hiện nay giữa Hamas và Israel tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập mang tính "quyết định", đồng thời nhấn mạnh Ai Cập vẫn đang nỗ lực một cách nghiêm túc để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

Ông Abdelatty nói thêm người bảo đảm chính cho sự thành công của các cuộc đàm phán ở Sharm El-Sheikh là Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đề xuất một kế hoạch gồm nhiều giai đoạn để chấm dứt cuộc xung đột Gaza. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay những nỗ lực mạnh mẽ đã được ghi nhận trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được giải pháp chấm dứt khủng hoảng. Vòng đàm phán hiện tại tập trung vào giai đoạn đầu của kế hoạch, cho phép đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, chấm dứt giao tranh và trao đổi con tin. Ông Abdelatty nhấn mạnh kế hoạch của Tổng thống Trump bao gồm "các yếu tố cốt lõi tích cực", chẳng hạn như bác bỏ việc sáp nhập Gaza và Bờ Tây, phản đối việc di dời và cam kết thành lập một nhà nước Palestine độc lập.