Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá môn giáo dục thể chất

Bóng đá trong trường học

Hoạt động nhằm triển khai hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025 - 2026 của Bộ GD&ĐT, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên trong thực hiện chương trình mới. Mục tiêu chính là giúp giáo viên nắm vững định hướng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá môn giáo dục thể chất theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Các giáo viên được trang bị kiến thức về tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá môn giáo dục thể chất theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thiết kế bảng tiêu chí đánh giá môn học; hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp với chương trình mới. Giáo viên cũng được giới thiệu các nguyên tắc, quy trình xây dựng đề kiểm tra định kỳ; cách lập ma trận, bản đặc tả, tiêu chí và hướng dẫn đánh giá; minh họa một số đề mẫu gắn với thực tiễn giảng dạy.

Theo nguyên tắc, việc đánh giá môn giáo dục thể chất phải căn cứ mục tiêu, yêu cầu cần đạt của từng cấp học và tiêu chuẩn thể lực học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành; đảm bảo khách quan, toàn diện, có phân hóa; kết hợp đánh giá thường xuyên và định kỳ, đồng thời coi trọng sự tiến bộ của học sinh về thể lực, năng lực và ý thức học tập. Việc đánh giá cần khuyến khích học sinh chủ động, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, trong và ngoài nhà trường.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, sau tập huấn, các giáo viên sẽ tiếp tục triển khai, bồi dưỡng và lan tỏa kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu cho đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện học sinh.