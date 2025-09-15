  • Huế ngày nay Online
Tổng thống Ba Lan bắt đầu thăm Đức

ClockThứ Tư, 17/09/2025 08:35
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 16/9 đã đến Berlin, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Đức, kéo dài trong 2 ngày.

“Việt phục bộ hành” tại Ba Lan - Lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu truyền thống tới bạn bè quốc tếQuảng bá, lan toả sâu rộng hình ảnh điểm đến Huế Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam của du khách Ba Lan, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc tăng vọt

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: PAP/TTXVN 

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp người đồng cấp Ba Lan Nawrocki tại Cung điện Bellevue trước cuộc gặp riêng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Chủ đề bồi thường chiến tranh là một trong những vấn đề chính được thảo luận. Trước đó, ông Nawrocki khẳng định Đức phải bồi thường cho Ba Lan hơn 1.400 tỷ euro (khoảng 1.600 tỷ USD) vì những thiệt hại khủng khiếp mà Đức Quốc xã đã gây ra trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Đầu tháng 9 này, phát biểu tại lễ tưởng niệm 86 năm ngày Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan (1/9/1939), Tổng thống Nawrocki nhấn mạnh: “Để xây dựng quan hệ đối tác trên cơ sở sự thật và tình hữu nghị, cần phải giải quyết vấn đề bồi thường từ phía Đức. Với tư cách là tổng thống Ba Lan, tôi kiên quyết yêu cầu điều này vì lợi ích chung”.

Nhiều năm qua, các chính trị gia Ba Lan, đặc biệt là những người thuộc phe bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa, đã liên tục kêu gọi Berlin bồi thường. Ông Nawrocki, người được đảng Pháp luật và Công lý (PiS) hậu thuẫn, đã biến vấn đề này thành trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình. Trong chiến dịch tranh cử mùa hè, ông cam kết sẽ “đấu tranh cho công lý cho 6 triệu người Ba Lan bị sát hại ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến”. 

Yêu cầu bồi thường này lần đầu tiên được chính phủ thuộc đảng PiS đưa ra vào năm 2022, nhưng sau đó họ đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2023. Chính phủ hiện tại của Thủ tướng Donald Tusk đang bị phe đối lập chỉ trích là đã “từ bỏ vấn đề bồi thường". Trước những chỉ trích này, mặc dù thừa nhận Đức có "nghĩa vụ đạo đức" đối với Ba Lan, nhưng Thủ tướng Tusk nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là củng cố sự đoàn kết với các đồng minh, đặc biệt trong bối cảnh tình hình xung đột tại Ukraine.

Về phía Đức, Berlin khẳng định vấn đề bồi thường đã được giải quyết từ lâu, viện dẫn một tuyên bố năm 1953, lúc chính quyền thời đó ở Ba Lan đã từ bỏ mọi yêu sách bồi thường.

Ngoài chủ đề bồi thường chiến tranh, hợp tác an ninh cũng trở thành vấn đề ưu tiên trong chuyến thăm Đức lần này của tân Tổng thống Ba Lan.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Tổng thốngBa Lanbắt đầuthăm Đức
