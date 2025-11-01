Đảo chính ở Guinea-Bissau: Tổng thống bị phế truất tới Congo

Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo phát biểu tại một sự kiện ở Bissau ngày 21/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Guinea-Bissau đã giành “toàn quyền kiểm soát” đất nước này ngày 26/11, đúng 1 ngày trước khi kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Guinea-Bissau được công bố. Sau khi bị phế truất, ông Embalo đã bay sang nước Senegal láng giềng.

Một nguồn tin đề nghị không nêu tên cho biết: “Máy bay tư nhân chở ông Embalo đã hạ cánh ở Brazzaville vào cuối buổi sáng 29/11”. Một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Congo cho biết thêm ông Embalo – người trước đó tự tuyên bố thắng cử – dự định ở lại Brazzaville.

Động cơ thực sự phía sau cuộc đảo chính ở Guinea-Bissau đến nay vẫn chưa rõ ràng. Đã xuất hiện nhiều đồn đoán và thuyết âm mưu, trong đó có khả năng cuộc đảo chính đã diễn ra với sự đồng thuận của chính ông Embalo.

Quân đội Guinea-Bissau ngày 27/11 đã bổ nhiệm Tướng Horta Nta Na Man làm Tổng thống lâm thời ở nước này. Một ngày sau đó, ông Horta Inta-A đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Ilidio Vieira Te làm Thủ tướng, đồng thời kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng bộ này.

Nằm giữa Senegal và Guinea, Guinea-Bissau đã trải qua 5 cuộc đảo chính và nhiều âm mưu lật đổ chính quyền kể từ khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1974. Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nước này hiện đã gia nhập danh sách các quốc gia bị Liên minh châu Phi đình chỉ tư cách thành viên sau đảo chính, cùng Burkina Faso, Mali, Madagascar, Niger và Sudan.