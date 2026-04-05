Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm kiểm soát eo biển Hormuz

Tàu thương mại thả neo ngoài khơi Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, do gián đoạn hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sắp tới, đồng thời nhấn mạnh khả năng khai thác nguồn năng lượng tại khu vực. Trước đó, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ có thể tiến hành các chiến dịch mạnh mẽ nhằm vào Iran trong 2-3 tuần tới.

Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn căng thẳng. Theo The New York Times, Iran đã bắn rơi một máy bay F-15E của Mỹ trên lãnh thổ nước này, đánh dấu lần mất máy bay Mỹ đầu tiên được ghi nhận kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. Một máy bay tấn công A-10 của Mỹ cũng gặp sự cố nhưng phi công an toàn. Các sự kiện này cho thấy năng lực tên lửa của Iran vẫn hiện hữu, bất chấp đánh giá rằng các cuộc tấn công gần đây đã làm suy yếu một phần khả năng quân sự của Tehran.

Hiện, Iran đang nắm lợi thế địa lý để kiểm soát thực địa và sử dụng eo biển Hormuz để gây sức ép chiến lược. Trước khi xảy ra xung đột, tuyến đường này vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu từ vùng Vịnh. Hiện tại, Iran chỉ cho phép một số tàu từ quốc gia "thân thiện" đi qua, chặn hoàn toàn các phương tiện liên quan đến Mỹ, Israel và đồng minh.

Phân tích dữ liệu hàng hải truyền thông phương Tây cho thấy, 60% các tàu chở hàng qua eo biển Hormuz từ khi xung đột Trung Đông bùng phát có nguồn gốc từ Iran hoặc hướng tới nước này.

Từ ngày 1/3 đến sáng 3/4, công ty phân tích Kpler ghi nhận 221 tàu vận chuyển dầu, khí hoặc hàng hóa khác đi qua eo biển, trong đó một số tàu đi lại nhiều lần, tổng cộng 240 lượt.

Phân tích dữ liệu cho thấy gần 6 trong 10 lượt tàu này có liên quan trực tiếp đến Iran, con số này tăng lên 64% nếu chỉ tính các tàu chở hàng hóa.

Các quốc gia khác chiếm tỷ lệ nhỏ hơn: Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE): 20%, Trung Quốc: 15%, Ấn Độ: 14%, Saudi Arabia: 8%, Oman: 8%, Brazil: 6% và Iraq: 5%.

